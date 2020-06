COUPE D'ALLEMAGNE - Très en forme depuis la reprise de la Bundesliga (5 victoires en autant de rencontres), le Bayern Munich vise le doublé coupe-championnat. Pour cela, les Bavarois devront prendre le meilleur sur l'Eintracht Francfort qu'ils affrontent mercredi. Dans l'autre match de ces demi-finales de Coupe D'Allemagne, Leverkusen se rend mardi sur la pelouse du petit poucet, Sarrebruck.

Parallèlement à la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne va aussi reprendre ses droits. Le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort, les deux derniers vainqueurs de la coupe d'Allemagne, s'affrontent mercredi en demi-finale de la compétition, alors que Leverkusen rencontre mardi le petit Poucet de 4e division, le FC Sarrebruck. Les vainqueurs des deux matches joueront le finale programmée le 4 juillet au stade olympique de Munich.

Intouchable depuis la reprise de la Bundesliga le 16 mai (cinq matches, cinq victoires, 17 buts pour, 4 contre), le Rekordmeister, déjà quasi-champion, peut raisonnablement viser un deuxième doublé coupe-championnat consécutif. Les Bavarois viennent de rencontrer Francfort et Leverkusen en championnat : ils les ont étrillé tous les deux (respectivement 5-2 et 4-2). Les demi-finales se disputeront sur un seul match et à huis clos, selon le même protocole sanitaire qui s'applique en Bundesliga.

L'entraîneur du Bayern Hansi Flick pourra compter sur son équipe type du mois de mai, avec Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque et Thomas Müller en électron libre. Pour Leverkusen, il s'agira d'éviter le faux pas contre un adversaire présumé nettement plus faible, le FC Sarrebruck, première équipe de 4e division à atteindre ce niveau de la compétition. Le Bayer sera de nouveau privé de son leader d'attaque Kai Havertz, déjà en tribunes samedi en championnat en raison d'une blessure musculaire. L'entraîneur Peter Bosz pourra recourir en revanche aux services de l'international Espoirs français Moussa Diaby.

Programme des demi-finales

Mardi 9 juin (18h45) : Sarrebruck (D4) - Bayer Leverkusen

Mercredi 10 juin (18h45) : Bayern Munich - Eintracht Francfort

