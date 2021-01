Avant cela, les partenaires de Tolisso, Hernandez et Sarr, tous les trois titulaires, avaient pourtant bien démarré avec l'ouverture du score de Serge Gnabry en première mi-temps. Mais les joueurs de Hansi Flick se sont faits rejoindre avant la pause. Puis une deuxième fois malgré le deuxième but de Leroy Sané (48e), cette fois-ci au bout du temps règlementaire. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les joueurs de Bayern Munich. En cause, un but marqué à la 95e, quand seulement trois minutes de temps additionnel étaient annoncées.