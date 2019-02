Diacre : "On n'a pas mis tous les ingrédients"

Face à la deuxième nation mondiale, l'Equipe de France s'est inclinée logiquement ce jeudi (0-1) face à l'Allemagne en match amical. Pour la sélectionneure française, Corinne Diacre, l'entame de match n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Ni dans les intentions, ni dans l'impact.

"On ne peut pas se contenter (de la réaction en 2e période). Il faut commencer les matches au coup d'envoi, a-t-elle regretté au micro de W9. On n'a pas mis tous les ingrédients pour un match international ce soir. Et encore moins pour un match contre l'Allemagne. On leur dit, les matches ça débute à l'heure. Il faut mettre beaucoup d'ingrédients au niveau international et ce soir, il en a trop manqué."

" Ça va nous permettre de continuer à travailler "

Malgré cette défaite, qui vient interrompre une série de huit victoires consécutives, Diacre a tenu à relativiser la défaite. Celle-ci ne tend pas à définir les Bleues mais à préparer au mieux ses joueuses à moins de cent jours du début de la Coupe du monde. "On a quand même su réagir en seconde période, il faut noter quand même des bonnes choses, a-t-elle précisé. Mais j'avais un peu trop de joueuses en-dessous de leur niveau ce soir pour espérer mieux. Ça arrête la série de bons résultats mais je pense que ça tombe au bon moment. Même s'il ne faut jamais souhaiter une défaite, ça va nous permettre de continuer à travailler..."

Travailler pour corriger le tir et aborder au mieux l'événement. Début de réponse lundi face à l'Uruguay.