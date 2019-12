Didier Deschamps et les Bleus, c'est une affaire qui roule. Après avoir fréquenté assidûment l'équipe de France en tant que joueur de 1989 à 2000, il est parti pour durer presque aussi longtemps en tant que sélectionneur. Selon l'AFP, l'intéressé a ainsi vu son bail étiré jusqu'à la Coupe du monde 2022 et devrait l'annoncer ce mardi à 16h lors d'une conférence de presse conjointe avec Noël Le Graët au siège de la Fédération française de football. Arrivé à la tête de l'équipe de France en juillet 2012, il pourrait donc dépasser Michel Hidalgo (1976-1984) pour établir un nouveau record de longévité à la tête des Bleus.

Une décennie à la tête des Bleus

Le comité exécutif de la Fédération française de football a prolongé mardi à l'unanimité le contrat du sélectionneur Didier Deschamps jusqu'au Mondial 2022 au Qatar, où les Bleus tenteront de conserver leur couronne, a appris l'AFP de source proche du dossier. Sauf cataclysme à l'Euro et s'il va au bout de son nouveau contrat, Deschamps aura donc passé au moins une décennie dans le costume de sélectionneur des Bleus, du jamais-vu.

Mais cette prolongation n'est pas une surprise, loin s'en faut. "S'il se qualifie pour l'Euro, oui, il sera prolongé. Quand on est qualifié, je donne toujours deux ans de plus. Ça donne une sécurité", avait d'ailleurs estimé Noël Le Graët, le président de la FFF, voici quelques semaines.

Quart-de-finaliste du Mondial 2014 au Brésil, finaliste de l'Euro 2016 à domicile et sacré champion du monde l'année dernière en Russie, Deschamps peut se prévaloir d'un certain nombre d'accomplissements depuis sa prise de fonction. Pas de raison de changer une équipe et un sélectionneur qui gagnent donc, du moins dans un futur proche. "J'ai la chance d'avoir ce rapport de confiance et de respect avec mon président et un appui des différents services de la FFF. C'est très important à mes yeux. C'est ma passion, ma vie. Chaque jour qui passe, je me rapproche de la fin, mais je peux vous rassurer, ma passion reste intacte", avait-il d'ailleurs déclaré récemment.