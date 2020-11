"En 1986, Maradona est devenu le symbole de la nation triomphante, le dernier symbole de l’Argentine de l’âge d’or. Après cette victoire, Diego Maradona devient alors l’idole sportive numéro 1 mais aussi un symbole à la fois national, global au regard du Tiers monde et des révoltés de partout, mais aussi régional, avec Naples. Personne dans le monde artistique, sportif, voire politique, n’a eu et n’a encore une telle charge sur les épaules." C’est ainsi que le sociologue argentin Pablo Alabarces décrivait l’aura multidimensionnelle de Diego Maradona en 2010, dans le livre Maradona d’Alexandre Juillard (Editions Hugo Sport).

Après un Mundial mexicain qu’il avait pratiquement gagné à lui tout seul, Diego était, en effet, bel et bien entré dans la lignée des héros du Tiers Monde. Ou plutôt de l’autre Monde. Celui des êtres infériorisés par l’Homme blanc. Maradona avait alors pris la suite de Bruce Lee, Bob Marley ou Nelson Mandela, des personnalités au charisme universel. Mais le prodige argentin avait l’avantage, lui, d’avoir été en juin 1986 médiatisé en mondovision et dans le sport le plus populaire de la planète. Le point d’orgue de sa bipolarité divine et diabolique demeure à jamais ce quart de finale contre l’Angleterre (2-1).

La main de Dieu, c’est comme le petit chicano qui vole le portefeuille des gringos anglais

Dans le désordre, "le cerf-volant cosmique" avait marqué le but du siècle d’un slalom qu’on tentera de décrypter encore pendant des décennies. Un but de gamin qui émerveille l’imaginaire collectif, un but dont tout le monde rêve et qui convoque un sens artistique rare. C’est ainsi que Diego est devenu le compagnon de jeu imaginaire des footeux du monde entier : "lui l’a fait, donc je pourrai le faire un jour". Et puis il y a la main de Dieu. Ou du Diable, selon les pauvres Anglais… Là aussi, une espièglerie de gamin revendiquée par Diego lui-même au second degré dans ces termes approximatifs : "La main de Dieu, c’est comme le petit chicano qui vole le portefeuille des gringos anglais".

Plus sérieusement, ses deux buts avaient offert en fait à l’Albiceleste une victoire hautement politique. Quatre ans après la défaite militaire argentine de la Guerre des Malouines face à la Royal Navy, Diego avait appréhendé de façon obsessionnelle ce rendez-vous contre les Three Lions avec un esprit de revanche chevillé au corps. Ce qu’il confessa volontiers plus tard : "C’était comme si nous avions battu un pays, et pas seulement une équipe de football. Bien qu’on ait dit avant ce match que le football n’avait rien à voir avec la guerre des Malouines, nous savions qu'"ils" avaient abattu beaucoup de jeunes Argentins comme des petits oiseaux. Ce match était donc une vengeance."

Au pays de Che Guevara (une des idoles du Pibe dont il a tatoué le visage à son bras droit), Diego Armanda Maradona est né rebelle. Parce que Maradona, métis hispano-indien, c’est l’autre Argentine, celle des cabecitas negras ("les petites têtes noires"), petits paysans pauvres, déracinés et noirauds, méprisés par les nantis des grandes villes du pays. Il a grandi dans le bidonville surpeuplé et insalubre de Villa Fiorito dans la banlieue de Buenos Aires et il développera une sensibilité de gauche particulière à son pays : le péronisme, sorte de socialisme populiste. Et c’est armé de son seul talent précoce pour le ballon rond qu’il va incarner la noblesse du ghetto, à la manière d’un Bob Marley sorti de Trench Town (Kingston, Jamaïque).

Par son art footballistique et ses façons popu, il se fera aimer et comprendre par tous les déshérités de la planète, de par les cinq continents. Comme Bruce Lee, Marley et Mandela ! En Asie, la tournée chinoise avec Boca Juniors en 1996 déclenchera une hystérie inouïe autour de sa personne. Comme en plaisantera le célèbre écrivain Eduardo Galeano, "si Franz Beckenbauer débarque dans un bar de n’importe quel bled, on attendra de lui qu’il paie sa tournée. Si c’est Maradona qui se pointe, on le tutoiera en l’appelant Diego et c’est lui qui se fera payer des coups !" A la différence d’un Pelé, trop lisse et vendu à l’Amérique, on pardonnera à Diego sa fortune en millions de dollars. Même sa dépendance destructrice à la coke lui attirera une empathie sincère et affligée…

Jeune homme (El pibe de oro, le gamin en or) né dans un pays jeune situé au sud du Nouveau Monde, il a progressivement incarné en partie un messianisme tiers-mondiste, libérateur et révolutionnaire, qui s’était essoufflé puis éteint à la fin des années 70, sous le coup des désillusions et des dictatures. Héros des années 80 d’une Argentine devenue démocratique après le départ forcé de la junte militaire, Maradona avait symboliquement succédé à la tête de l’Albiceleste à Daniel Pasarella, le capitaine de la victoire au Mundial 78 apparenté malgré lui au sinistre président général d’alors, Jorge Vidella.

Diego Armando Maradona à la Coupe du Monde 1986 Crédit: Imago

Après Barcelone, la froide et austère cité catalane, Maradona avait repris le fil conducteur rebelle et engagé qui l’avait vu défendre auparavant les couleurs de Boca Juniors (1981), le club des "bouseux" opposé aux bourges de River Plate, en mettant le cap sur Naples en 1984. Malgré l’ombre de la Camorra, il rendra sa fierté au Mezzogiorno, ce sud de l’Italie méprisé par le Nord de la Péninsule, en décrochant deux scudetti en 1987 (doublé coupe-championnat) et 1990, ainsi que la Coupe UEFA 1989 ! Avec le FC Napoli, Diego politisera ses succès sportifs : "Les Napolitains avaient la conviction que le Sud ne pouvait pas gagner contre le Nord, s’enflammait-il. Impossible. On s’est déplacés pour aller jouer contre la Juve à Turin… Et on leur en a mis six ! Tu te rends compte : une équipe du Sud qui en met six à l’avoccato Agnelli ?" Diego avait failli rejoindre l’OM de Tapie. A Marseille, autre cité rebelle de la Méditerranée…

Les années 90 accentueront son côté guérillero du foot. S’il s’égare d’abord dans un complotisme anti-FIFA malvenu à la suite de son exclusion de la Coupe du monde US en 1994 pour dopage à l’éphédrine ("Me cortaron las piernas" : "ils m’ont coupé les jambes"), il dénonce à juste titre l’institution présidée par João Havelange. Il fustige publiquement une FIFA avide de gain qui a fait jouer dangereusement aux USA les footballeurs par 40° à l’ombre pour satisfaire les chaines TV et les sponsors. Et c’est tout naturellement qu’en 1995, avec Didier Roustan et Eric Cantona, il prendra la tête de l'Association internationale des joueurs professionnels (AIFP), le premier syndicat mondial des footballeurs.

L’AIFP, frontalement opposée au "système FIFA", disparaitra en 1998 mais l’énorme scandale de la FIFA de 2015 donnera rétrospectivement raison à Diego qui en avait fustigé la corruption, de João Havelange à Sepp Blatter ! Diego s’égarera ensuite dans son soutien au président argentin corrompu Carlos Menem avant de rompre brutalement mais tardivement avec lui à la fin de la décennie 90 : "Je ne pardonnerai jamais à Menem d’avoir amnistié les militaires criminels. Je suis à fond derrière les mères des enfants disparus." Il soutiendra les présidents Nestor et Cristina Kirchner entre 2003 et 2015 mais critiquera leur successeur Mauricio Macri, ex-président de Boca Juniors, qu’il juge trop antisocial.

Inspiré par un antiaméricanisme commun à la plupart des Latino-Américains, il invectivera les présidents yankee : "Bush est une pourriture humaine!", protestera-t-il en 2005 contre la présence de “W” au sommet des Amériques de Mar Del Plata. Il s’en prendra aussi à Trump mais épargnera Obama, dont il saluera l’élection en 2008. Dans les années 2000, également, en plus de son amitié indéfectible pour Fidel Castro (dont il a tatoué le visage sur la jambe gauche), il soutiendra les grands leaders de la gauche sud-américaine, comme Lula (Brésil), Chavez puis Maduro (Venezuela) ou Evo Morales (Bolivie).

En 2012, évoquant la lutte des Palestiniens contre l’occupation israélienne, il confiera : "Je les respecte et je les comprends". En proie aux contradictions inhérentes à son manque de structuration d’esprit politique, Diego Armando Maradona s’est souvent rêvé en héros à la fois bolivarien et guévariste au fur et à mesure que son aura de footballeur déclinait jusqu’à cesser en 1997. Nanti du brassard de capitan éternel de l’Albiceste, il restera pour toujours une figure populaire, fragile et authentique. "Yo soy el Diego de la gente", proclamait-il fièrement. Le Diego du peuple. De tous les peuples…

2016, Diego Maradona, Fidel Castro Crédit: Imago

