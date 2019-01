Des débris provenant "probablement" de l'avion de Sala retrouvés, les recherches vont reprendre

Les recherches pour retrouver l'avion disparu d'Emiliano Sala ont connu une première avancée ce mercredi. Les autorités britanniques ont en effet annoncé avoir retrouvé deux morceaux de siège provenant "probablement" de l'appareil. "Après un examen préliminaire, nous avons conclu qu'il est probable que les coussins proviennent de l'avion disparu", a annoncé le bureau d'enquête sur les accidents aériens, l'Air Accident Investigation Branch (AAIB), dans un communiqué.

De plus, les autorités britanniques ont également précisé que les recherches, qui pourraient durer jusqu'à "trois jours", allaient reprendre à la "fin de ce week-end" en raison des conditions climatiques. De son côté, le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) a précisé avoir trouvé le premier siège lundi matin sur une plage non loin de Surtainville (Normandie). Quant à la deuxième assise, elle a été retrouvée le même jour et dans le même périmètre.

"Zone de recherche prioritaire"

Dans son communiqué, l'AAIB a annoncé avoir "identifié une zone de recherche prioritaire de quatre milles marins carrés". "Nous avons chargé un navire de contrôle spécialisé de sonder les fonds marins pour tenter de localiser et d'identifier d'éventuels débris de l'avion", précise le bureau d'enquête sur les accidents aériens. L'avion, qui transportait Emiliano Sala et le pilote David Ibbotson, est porté disparu depuis le 21 janvier dernier.

De son côté, la famille du joueur avait déclaré vouloir reprendre les recherches de son côté après l'arrêt de ces dernières la semaine passée. Le tout grâce à une cagnotte qui compte aujourd'hui plus de 368.000 euros. "L'appel de fonds lancé vendredi en fin d'après-midi a permis aux proches d'Emiliano Sala, via un organisme spécialisé, de reprendre les recherches dans la Manche tôt ce matin", indiquait la page de la collecte samedi dernier. L'AAIB a précisé être "en liaison étroite avec les personnes impliquées" pour "maximiser les chances de localiser l'épave".

Ce mercredi, le FC Nantes, de son côté, va retrouver les terrains. Face à Saint-Etienne, les Canaris rendront hommage à leur ancien attaquant dans un match forcément pas comme les autres.

(Avec AFP)