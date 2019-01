Disparition de l'avion de Sala : les recherches ont repris, l'espoir "proche de zéro"

Un portrait géant à la Jonelière

Pendant que les recherches continuent, les supporters du FC Nantes continuent de rendre hommage à Emiliano Sala. Un portrait grand format du joueur a été installé mercredi à la Jonelière, le centre d'entraînement des Canaris. Ce jeudi, l'entraînement (prévu à 16h) sera ouvert au public. Dans ce moment difficile, l'union peut faire la force.

Vidéo - Disparition d'Emiliano Sala - Un portrait de Sala sur un mur de la Jonelière 00:52

Des recherches avec un dispositif réduit

Si les recherches ont bien repris ce jeudi matin, ces dernières ne s'effectueront que via des moyens aériens. Pourquoi le dispositif a-t-il été réduit ? Car les chances de retrouver l'avion disparu, malheureusement, s'amenuisent. L'espoir de retrouver quelqu'un vivant "est proche de zéro", explique David Barker, le chargé des opérations de secours.

Kita veut garder espoir

Interrogé par RTL mercredi soir, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a expliqué qu'il voulait "garder espoir" concernant Emiliano Sala. "Les heures sont longues. Nous pensons très fort à lui et nous gardons un grand espoir (...) On peut avoir un peu d'espoir, on a toujours espoir dans la vie, on ne sait jamais, il y a peut-être une étoile qui est là", a ainsi confié le président des Canaris.

L'idendité du pilote est connue

Pour rappel, l'idendité du pilote de l'avion est connue. La police de Guernesey a annoncé mercredi qu'il s'agissait bien de David Ibbotson, un homme de 60 ans vivant du côté de Leeds. Via son profil Facebook et compte Youtube, on peut apercevoir Ibbotson piloter plusieurs appareils. Pour l'heure, le propriétaire de l'appareil reste un mystère.

Mckay a bien organisé le vol

Mark McKay a confirmé les informations qui circulaient à son sujet. Oui, l'agent britannique, qui a participé au transfert d'Emiliano Sala à Cardiff, est bien l'organisateur du vol du joueur. "Je peux confirmer que lorsqu’Emiliano Sala nous a informés, moi et Meissa N’Diaye (l’agent de l’attaquant argentin, NLDR), qu’il souhaitait revenir à Nantes après sa visite médicale et sa signature vendredi, j’ai commencé à arranger un vol privé pour le ramener à Nantes samedi matin", peut-on lire dans un communiqué relayé par Sky Sports.

"Vendredi soir, il m’a été confirmé qu’un avion était disponible pour amener Emiliano samedi pour qu’il puisse rester à Nantes jusqu’à ce qu’il doive revenir à Cardiff. J’étais en contact avec les officiels de Cardiff City et les agents du joueur lors de ces derniers jours difficiles et je continuerai de l’être. Je veux clarifier que, malgré les allégations dans les médias, l’avion impliqué dans ce terrible accident n’appartient d’aucune manière à moi ou à un membre de ma famille", précise Mckay, qui explique avoir attendu avant de sortir du silence pour "que les efforts des équipes de recherche et sauvetage à la recherche d'Emiliano Sala et du pilote de l'avion disparu restent au centre des préoccupations".

Les recherches ont repris

Mercredi soir, la police de Guernesey avait expliqué qu'une décision quant à la poursuite des recherches serait "prise demain matin (jeudi)". Via un tweet, cette dernière a annoncé la reprise des recherches ce jeudi matin. Désormais, elles seront concentrées sur les îles de Buhou et d'Aurigny, des Casquets, de la côte nord de Cherbourg, de la côte nord de Jersey, puis sur Sark.