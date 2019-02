Disparition Sala: un corps récupéré dans l'épave de l'avion

Les sauveteurs ont récupéré un corps dans l'épave de l'avion transportant le footballeur Emiliano Sala, qui avait disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, a annoncé mercredi le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB). "Dans des conditions difficiles, l'AAIB et ses entrepreneurs spécialisés ont réussi à récupérer le corps vu précédemment au milieu de l'épave. L'opération s'est déroulée dans la plus grande dignité possible et les familles ont été tenues informées des progrès réalisés", indique le Bureau d'enquête dans un communiqué.

La carcasse du monomoteur Piper Malibu qui emmenait l'ex-attaquant nantais, et son pilote, le Britannique David Ibbotson, dans son nouveau club de Cardiff avait été localisée dimanche. A l'endroit même où l'avion avait cessé d'émettre, dans la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey. "Le corps est actuellement transporté à Portland", et sera ensuite pris en charge, a ajouté l'AAIB, sans indiquer l'identité du corps. "Malheureusement, les tentatives de récupération de l'épave ont échoué", poursuit le communiqué, qui évoque également de "mauvaises conditions météorologiques".

Emiliano SalaGetty Images

Les circonstances de la disparition d'Emiliano Sala, alors qu'il rejoignait son nouveau club deux jours après son transfert, avaient provoqué une grande vague d'émotion et d'hommages, tant à Nantes, le club où il évoluait depuis la saison 2015/2016, ou à Cardiff, le club dont les joueurs et les supporters l'attendaient de pied ferme pour relancer une saison mal engagée.