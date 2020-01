Pour la quatrième fois depuis son arrivée en 2013, l'ancienne milieu de Francfort prolonge son contrat avec Lyon. Par le passé, la joueuse de 29 ans a été championne du monde en 2011 avec le Japon et finaliste en 2015. Saki Kumagaï, élue joueuse asiatique de l'année 2019 par la Confédération asiatique de football (AFC), a remporté 16 titres avec Lyon, dont six championnats de France et quatre Ligues des champions.