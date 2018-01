Laura Georges au Bayern Munich jusqu'à juin 2019

La défenseure internationale Laura Georges, également secrétaire générale de la Fédération de football (FFF), s'est officiellement engagée jusqu'en juin 2019 avec le Bayern Munich, deux jours après avoir résilié son contrat avec le Paris SG, a annoncé lundi le club bavarois sur son site internet.

La joueuse de 33 ans, qui compte 185 sélections chez les Bleues et a été championne de France à sept reprises avec l'Olympique lyonnais, a signé un contrat d'un an et demi avec le club allemand.

La radio RMC, qui avait la première révélé ce transfert, avait assuré que Laura Georges souhaitait jouer davantage dans l'optique de la Coupe du Monde 2019, qui se jouera en France. Elle n'entrait plus vraiment dans les plans de l'entraîneur parisien Patrice Lair.

Laura Georges avait en mars dernier été élue secrétaire générale de la Fédération de football - c'est-à-dire N.3 du "gouvernement" du foot français - sur la liste du président Noël Le Graët qui la considère comme "la grande dirigeante de demain". Elle évoluait depuis 2013 sous le maillot du PSG et avait auparavant remporté deux Ligues des champions, en 2011 et 2012, toujours avec Lyon.