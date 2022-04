Est-ce le fruit du hasard ou le symptôme que quelque chose ne tourne pas rond chez les gardiens ? Depuis quelques semaines, les erreurs manifestes de gardiens de but se multiplient. En Ligue des champions, deux d'entre elles ont, par exemple, marqué les 8es et les quarts de finale : celle de Gianluigi Donnarumma, coupable de prendre un peu trop son temps, face à Karim Benzema puis celle d'Edouard Mendy qui a raté sa passe pour Antonio Rüdiger toujours face au Real Madrid au tour suivant.

Le week-end dernier, Pau Lopez jugeait mal une passe en profondeur de Marco Verratti et se faisait surprendre par Neymar, Gaëtan Poussin dévissait complètement son dégagement au Groupama Stadium et Zack Steffen ne résistait pas à la pression de Sadio Mané lors du choc entre Manchester City et Liverpool. Soit trois toiles en 24 heures. Même Manuel Neuer, référence du poste que Pep Guardiola a voulu faire jouer milieu de terrain quand il dirigeait le Bayern, y est allé de sa toile, sans conséquence celle-ci, à Villarreal à 40 mètres de son but début avril. Existe-t-il un dénominateur commun à toutes ces toiles ?

Injonction à jouer court = boulettes à foison

Le poste de gardien de but est celui qui a le plus évolué depuis plusieurs années. Une petite révolution synthétisée ainsi par Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France : "Le poste a considérablement changé. Aujourd'hui, le gardien est devenu acteur du jeu, nous confiait-il il y a deux ans déjà. Il est devenu le premier attaquant de son équipe en étant le premier relanceur ce qui rend son rôle encore plus central." L'Ajax a initié le mouvement en demandant à ses portiers de participer au jeu, l'Espagne a pris le relais jusqu'à ce que Pep Guardiola infuse cette idée au Bayern et désormais en Angleterre. Aujourd'hui, la plupart des grands clubs européens ont fait de leur portier un onzième joueur de champ.

On en est arrivé à un tel excès que les gardiens n'ont plus aucune créativité. Il faut absolument que cela reparte court, de derrière, regrettait Fabien Barthez dans les colonnes de L'Equipe le 3 avril. C'est comme ça et pas autrement. Si l'adversaire te met en difficulté par son pressing, tu continues à relancer court, sinon tu vas te faire engueuler par ton entraîneur. C'est stupide. Le gardien doit réfléchir au jeu, et s'adapter au match. Parfois, le jeu te demande de relancer long." Soumis à un changement drastique de leurs habitudes, pressé par les demandes exigeantes de leur coach, mis sous pression par l'injonction de relancer court, les gardiens sont-ils déstabilisés ? Peut-on expliquer ainsi la multiplication des erreurs de ces dernières semaines ? " Soumis à un changement drastique de leurs habitudes, pressé par les demandes exigeantes de leur coach, mis sous pression par l'injonction de relancer court, les gardiens sont-ils déstabilisés ? Peut-on expliquer ainsi la multiplication des erreurs de ces dernières semaines ?

Encore deux boulettes : Pourquoi Donnarumma et Lopez sont plus fébriles que jamais

On est dans un moment intermédiaire car les gardiens n'ont pas été formés à ça

En observant chacune des toiles, on y décèle souvent une conséquence de l'évolution du poste. Gianluigi Donnarumma et Zack Steffen ont voulu relancer proprement plutôt que de dégager en tribunes, Pau Lopez a payé son positionnement très haut et sa mauvaise gestion de la profondeur, Edouard Mendy et Manuel Neuer sont coupables d'une erreur technique, sur une relance courte, très loin de leur but. "C'est le revers de la médaille, tranche Christophe Lollichon en charge du département des gardiens à Chelsea. On est dans un moment intermédiaire, les gardiens d'aujourd'hui n'ont pas été formés pour faire face aux nouvelles exigences du poste. Ils les découvrent au début ou au milieu de leur carrière. La solution, c'est la formation dès le plus jeune âge."

Édouard Mendy (Chelsea) face au pressing de Karim Benzema (Real Madrid) Crédit: Getty Images

C'est d'une logique implacable : plus on en demande aux gardiens, plus ils sont exposés à l'erreur. Jugés pendant des années sur leur seule capacité à multiplier les arrêts, ils doivent aujourd'hui remplir de nouvelles cases et les révolutions ne sont jamais linéaires. "L'adversaire n'est pas fou, il voit aussi que le dernier rempart prend de plus en plus d'initiatives et il presse des gardiens beaucoup plus exposés de fait", continue Lollichon. C'est le cas de Karim Benzema, inlassable harceleur de gardiens dont les butins, face à des portiers plus friables car davantage sollicités dans la relance, sont désormais bien garnis.

"C'est plus dur à accepter parce que, derrière le gardien, il n'y a plus personne mais on n'a pas le choix. On ne va pas revenir en arrière, prévient Lollichon. Le meilleur exemple est Guardiola, il demande tellement à ses gardiens qu'il ne leur reproche jamais un but pris sur une erreur de leur part. Cette situation me fait penser au poste de latéral qui a beaucoup changé lui aussi. Aujourd'hui, on leur demande d'être plus offensifs et on se rend compte que, mécaniquement, il y a plus d'espace dans leur dos… Aujourd'hui, on est dans un moment où beaucoup de portiers manquent encore de discernement et ne font pas la part des choses. Bien sûr que parfois, il vaut mieux balancer en touche." Dès lors, la solution est simple pour le responsable des gardiens des Blues : pardonner et patienter.

