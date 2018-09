Drame de Hillsborough : le chef de la police plaide non coupable

96 supporters de Liverpool, dont des enfants, avaient trouvé la mort lors de ce drame survenu lors de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre, opposant Liverpool à Nottingham Forest. Le commissaire David Duckenfield, 74 ans, chargé du dispositif de sécurité à l'époque des faits, est jugé pour homicide involontaire par grave négligence de 95 d'entre eux. Il n'est pas poursuivi pour la 96e victime, Anthony Bland, la loi en vigueur à l'époque empêchant de le poursuivre car le supporter est décédé de ses blessures quatre ans après les faits.

Le 15 avril 1989, au coup d'envoi du match, un mouvement de foule avait précipité des supporters de Liverpool contre les grilles métalliques qui entouraient la pelouse, provoquant des centaines de blessés et la mort de 96 personnes (94 personnes ce jour-là, et deux autres plus tard). La police avait été critiquée pour ne pas avoir fermé un tunnel d'accès aux supporters, ne pas avoir contrôlé l'arrivée en masse du public et avoir réagi avec lenteur.

Poursuivi pour manquement aux règles de sécurité, Graham Mackrell, 68 ans, ancien secrétaire général du club de Sheffield, dont le stade accueillait le match, a également plaidé non coupable lundi. Les deux hommes comparaîtront de nouveau le 14 janvier 2019.