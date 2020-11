Football

Échange Neymar-Ronaldo : solution de choix pour Leonardo

Quand on parle de Neymar et Ronaldo, le futur proche se conjugue au présent. En fin de contrat en juin 2022, la situation des 2 superstars pose question, et la Juve aurait la réponse: échanger le Brésilien et le Portugais. Une solution séduisante pour le PSG, mais à court terme. En parlant de court terme, les jours de Paul Pogba à Manchester seraient comptés. On fait le point dans Mercato Buzz.

