Le journaliste sportif de Canal + Pierre Ménès ne figurera plus aux commentaires du jeu vidéo FIFA. Le développeur du jeu Electronic Arts (EA) a annoncé ce jeudi la fin de sa collaboration avec le principal intéressé, mis en cause pour son comportement et ses actions après la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" de Marie Portolano.

L'entreprise américaine a écrit dans un communiqué l'annonce de la fin de cette relation, débutée sur le jeu FIFA 17. "Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu", peut-on lire dans le communiqué.

Pour la suite du jeu FIFA 21 cependant, les joueurs auront la possibilité de changer la langue s'ils le souhaitent. "Les utilisateurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix", a précisé EA.

