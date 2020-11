56e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. ...Amandine Henry place une frappe tendue sur ce coup franc à 25 mètres côté gauche, c'est cadré mais le ballon file droit sur Zinsberger qui capte sur sa ligne.

55e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Le duo Majri-Karchaoui, lui, continue de faire des siennes sur la gauche et obtient un coup franc à l'angle de la zone de vérité...

Football Platini et Blatter désormais poursuivis pour escroquerie en Suisse IL Y A 21 MINUTES

54e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Les joueuses d'Irene Fuhrmann se battent en défense mais restent nettement défaillantes dans l'utilisation du ballon et ne parviennent à rien sur le plan offensif.

52e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Les Bleus continuent de pousser et Cascarino percute fort sur la droite avant de rater sa passe en retrait dans la surface adverse.

51e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Rappelons que la France affiche un bilan de 5 victoires et 2 nuls sur ses 7 précédents matches contre l'Autriche.

50e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. LE POTEAU POUR LES BLEUES !! Katoto place son tir croisé dans la course à gauche de la surface adevrse sur le montant droit de Zinsberger après un joli travail de Karchaoui.

48e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Les Bleues reprennent tout de suite leur domination territoriale et obtiennent un coup franc excentré côté gauche. C'est toutefois un peu court de la part de Karchaoui.

46e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. A noter que Viktoria Pinther a remplacé Billa, certainement touchée, côté autrichien.

46e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. C'est reparti pour la seconde période entre Françaises et Autrichiennes !

45e+2 - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. C'est la pause et la France mène très logiquement 2-0 face à l'Autriche grâce à des buts de la tête signés Renard et Katoto. Concentrées et inspirées, les joueuses de Diacre rendent une jolie copie pour le moment.

45e+1 - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Début de la minute de temps additionnel annoncé avec des Françaises de nouveau nettement dominatrices.

45e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Revoilà Karchaoui qui adresse une ouverture sur la gauche et trouve Katoto au milieu de la zone de vérité mais l'avant-centre était hors-jeu.

44e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Les Lyonnaises Majri et Karchaoui combinent encore sur la gauche et la latérale centre à ras de terre dans la surface adverse en cherchant Katoto aux six mètres mais Zinsberger intercepte.

43e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Enzinger est avertie pour une charge un peu musclée sur Renard dans la surface de Peyraud-Magnin. Sévère.

42e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Les Autrichiennes évoluent plus haut désormais et pressent au milieu de terrain mais restent assez inoffensives.

41e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Bilbault lance un bon contre axial avec Katoto, Henry puis Cascarino qui est servie sur la droite et adresse un bon centre sans toutefois trouver preneuse.

40e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Cascarino frappe un coup franc excentré côté droit et dépose le ballon devant la cage autrichienne où Enzinger repousse le danger de la tête.

38e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Billa est revenue sur le terrain et son duel avec Bilbault reste engagé. Cette fois,la Française est sanctionnée dans le camp adverse.

36e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Billa reste au sol après un tacle musclé mais régulier de Bilbault au milieu de terrain. L'arbitre n'avait pas sifflé. L'attaquante autrichienne se fait soigner.

34e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Malgré les récentes tensions au sein du groupe, les Bleus répondent présentes sur le terrain. Les Autrichiennes commencent à mettre davantage d'intensité.

32e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. ...Billa parvient à placer une petite tête plongeante au premier poteau sur le corner venu de la gauche mais le ballon passe un petit mètres à côté de la cage de Peyraud-Magnin.

31e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Première véritable offensive autrichienne avec Aschauer qui devance Périsset sur la gauche et déboule dans la surface des Bleues avant d'obtenir un corner devant De Almeida...

29e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. Peu servie, Marie-Antoinette Katoto a su marquer sur un des ses rares ballons et les Bleues ont fait le break dans la première demi-heure.

27e - FRANCE F - AUTRICHE F : 2-0. BUUUT POUR LA FRANCE !! KATOTO double la mise d'une tête décroisée aux six mètres sur un centre de Cascarino venu de la droite.

27e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Les filles de Diacre récupèrent tous les ballons très haut et cherchent la faille.

26e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Les Françaises font tourner le ballon face à des Autrichiennes toutes repliées dans leurs 35 derniers mètres.

24e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Dunst et Aschauer se battent à gauche de leur surface et parviennent à stopper Cascarino.

23e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Les Bleues se relâchent doucement et leurs adversaires peuvent enfin reprendre leur souffle.

21e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Amandine Henry tente sa chance de loin dans l'axe. Le ballon part nettement à droite de la cible.

19e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. La France continue dominer outrageusement et le ballon ne quitte pas la moitié de terrain autrichienne.

18e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Lancée droite de la surface adverse par Majri, Geyoro place une bonne frappe croisée à ras de terre dans la course. La gardienne adverse détourne en corner du pied droit devant son poteau gauche. Le corner suivant ne donne rien.

17e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. C'est encore très bien frappé par Majri qui dépose le ballon au point de penalty mais ses partenaires ne parviennent pas à reprendre.

16e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Désormais menées, les joueuses de Irene Fuhrmann ne parviennent pas à réagir ni même à sortir de leur camp. Elles concèdent un nouveau corner à droite...

15e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Majri frappe ce coup franc intéressant mais son tir part droit dans le mur adverse et les Autrichiennes repoussent le danger.

14e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Les Parisiennes Geyoro et Katoto combinent dans l'axe et obtiennent un coup franc très intéressant à 25 mètres.

13e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. Les joueuses de Corinne Diacre ont fait le plus dur en débloquant la situation alors qu'elles n'avaient pas réussi à marquer au match aller.

11e - FRANCE F - AUTRICHE F : 1-0. BUUUT POUR LES BLEUES !! RENARD ouvre le score de la tête sur un corner de Majri venu de la gauche. La défenseure centrale se démarque parfaitement aux six mètres et place une reprise imparable devant Zinsberger.

10e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. En face, les Autrichiennes développent peu de jeu offensif et Karchaoui obtient la sortie de but.

9e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. Les Françaises poussent avec notamment des latérales très actives. Il s'agit maintenant de trouver Katoto en pointe dans la zone de vérité.

8e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. Les Bleues travaillent sur la droite et Cascarino adresse un bon centre que Henry ne parvient pas à reprendre au second poteau.

6e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. Alignée ce soir au côté de Renard en défense centrale, De Almeida contient bien l'avant-centre adverse Billa sur la gauche du camp français.

5e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. ...Le corner de Majri est un peu long et Billebault place une reprise comme elle peut à droite de la zone de vérité. Sa tentative ne surprend pas Zinsberger.

4e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. Les Françaises poussent et obtiennent un premier corner sur la gauche, Majri va le frapper..

3e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. C'est maintenant au tour de Sakina Karchaoui de tenter sa chance d'un tir croisé à ras de terre sur la gauche. Le ballon file de peu à droite de la cible.

2e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. La France entre bien dans le match et Majri profite déjà d'une mauvaise relance de la gardienne adverse pour décocher un petit tir de 20 mètres peu dangereux.

1e - FRANCE F - AUTRICHE F : 0-0. C'est parti pour ce match décisif entre les Bleues et les Autrichiennes !!

- Les deux équipes respectent une minute de silence en hommage à Diego Armando Maradona.

- La France jouera un dernier match la semaine prochaine contre le Kazakhstan mais serait assurée de finir en tête en cas de victoire ce soir. En revanche, une défaite ferait désordre après des semaines marquées par des polémiques.

- L'Autriche est 2e de la poule mais avec un bilan similaire à celui de la France avec 16 points également et donc 5 succès et 1 nul pour 21 buts inscrits et 0 concédé.

- Les joueuses et les officiels sont arrivées sur la pelouse du Roudourou. Place aux hymnes nationaux en commençant par celui de l'Autriche.

- La France pointe en tête de ce groupe G avec 16 points pris en 6 matches soit 5 victoires et 1 nul pour pas moins de 29 buts marqués et aucun encaissé.

- Au match aller, le 27 octobre dernier, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 0-0 malgré la domination des joueuses de Diacre. La gardienne autrichienne Zinsberger avait sorti une solide prestation.

- L'arbitre suisse Esther Staubli donnera le coup d'envoi de la rencontre à 21 heures sur la pelouse du Roudourou de Guingamp.

- Du côté de l'Autriche, ce sera aussi un 4-3-3 avec Zinsberger - Wienroither, Wenninger (c), Kirchberger, Aschauer - Zadrazil, Puntigam, Eder - Dunst, Billa, Enzinger.

- Passons tout de suite aux compositions d'équipes en commençant par celle de la France qui évoluera en 4-3-3 avec Peyraud-Magnin - Perisset, De Almeida, Renard, Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Henry (c) - Cascarino, Katoto, Majri.

- Les premiers des 9 groupes valident directement leur billet tout comme les 3 meilleurs deuxièmes, les six autres disputeront des barrages. L'Allemagne, l'Angleterre (hôte de la compétition), le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas (tenants du titre) et la Suède sont d'ores et déjà qualifiés.

- Empêtrées dans des tensions internes, les Bleues de Corinne Diacre disputent ce soir une rencontre décisive dans l'optique de la qualification pour l'Euro 2021 qui aura lieu finalement en 2022. Elles reçoivent des Autrichiennes qui leur avaient tenu tête au match aller (0-0) et voudront récidiver pour terminer en tête de ce groupe G.

- Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en LIVE le match de qualifications pour l'Euro 2022 entre la France et l'Autriche !!

Suivez en direct la rencontre du Groupe G des éliminatoires à l'Euro féminin en 2021.

Premier League Ancelotti confirme : Digne absent "entre deux et trois mois" IL Y A 2 HEURES