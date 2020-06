ELITESERIEN - Traditionnellement joué d’avril à novembre, le Championnat de Norvège lance sa nouvelle saison le 16 juin, en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player. L’occasion pour les téléspectateurs de suivre un Championnat qui s’annonce très disputé !

Le championnat de Norvège va également retrouver les terrains. Ce sera à partir du 16 juin prochain, en direct et en exclusivité sur Eurosport. Le premier match à suivre sur nos antennes sera Aalesunds FK-Molde à partir de 18h. Les fans de foot norvégien et scandinave pourront regarder au moins deux matches de chaque journée de championnat sur Eurosport 2 et Eurosport Player. Dix rencontres des trois premières journées seront à suivre sur nos antennes.

Le gros choc aura lieu lors de la deuxième journée : Molde-Rosenborg, le samedi 20 juin à 20h30. Champion en titre en 2019, Molde devra se méfier des coéquipiers d'Anders Konradsen, troisièmes l'an passé et dont le club, titré à 26 reprises, n'a pas fait mieux que troisième. Molde pourra s'appuyer sur ses deux buteurs de la saison passée, Leke James (17 buts) et Ohi Omoijuanfo (15 buts).

Haaland et Ajer ont débuté leur fabuleuse carrière en Norvège, un pays qui regorge de nombreux talents

"Nous sommes ravis que des millions de fans de sport, à travers l'Europe, revoient des matches en direct sur nos antennes, s'est réjoui Andrew Georgiou, le président d'Eurosport. La perle du Borussia Dortmund Erling Braut Haaland et Kristoffer Ajer, le défenseur du Celtic Glasgow, ont débuté leur fabuleuse carrière en Norvège, un pays qui regorge de nombreux talents, déjà sélectionnés avec l'équipe nationale de Norvège."

Si plusieurs joueurs français et non des moindres ont déjà joué en Norvège comme Jérémie Berthod ou Alexy Bosetti (Sarpsborg), Christophe Psyché (Kristiansund, ex-Oslo), Prosper Mendy (Strømsgodset, ex-Badajoz) et Benjamin Karamoko (Haugesund, ex-Saint-Etienne) seront les représentants tricolores cette saison.

