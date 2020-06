Les futurs Haaland ou Ødegaard, ce sont eux : le Top 5 des prospects du championnat norvégien

Ce mardi, le championnat norvégien, l'Eliteserien, débute sa saison sur Eurosport. Ces dernières années, Erling Braut Haaland et Martin Ødegaard ont incarné cette nouvelle génération, qui a grandi en Norvège avant d'exploser au plus haut niveau. Voici les 5 plus gros prospects du championnat.

Martin Ødegaard pour ouvrir le bal. Erling Braut Haaland pour lui donner une résonnance internationale. Et des regards qui se penchent de plus en plus sur l'Eliteserien. Cela tombe bien, la nouvelle saison qui débute ce mardi sur Eurosport. Pour vous, Kjetil Rekdal, ancien international norvégien et spécialiste du championnat norvégien, vous présente son Top 5 des meilleurs prospects du championnat.

1. Tobias Christensen – 20 ans – Milieu de terrain - Molde FK

Christensen est sans peur, ambitieux et dur sur l'homme. Il est surtout très doué techniquement. Ce sont toutes les qualités que les grands clubs étrangers recherchent. Je l'ai moi-même entraîné quelques années plus tôt, il n'avait pas encore intégré toutes les nécessités du plus haut niveau. Mais maintenant il a compris ce qu'il devait comprendre et a appris la leçon. Je suis certain qu'il fera le grand pas très bientôt et je pense personnellement qu'il peut prétendre au titre de meilleur joueur du championnat.

2. Aron Dønnum – 22 ans – Ailier droit – Vålerenga

Comme Christensen, il ne craint rien ni personne. Ils se ressemblent sur ce côté-là. Même s'il a un petit côté showman parfois exacerbé, il a une excellente qualité technique. Il est titulaire indiscutable, courageux et veut continuer de grandir. Donc avec Christensen, ce sont peut-être les deux plus grosse promesses du foot norvégien actuellement, ce qui risque d'attirer l'attention des clubs étrangers.

3. Niklas Fernando Nygard Castro – 24 ans – Attaquant - Aalesunds FK

Lui non plus n'a pas froid aux yeux ! Castro, c'est d'abord un pied droit fantastique, un joueur hyper remuant et très précis dans la finition. Comme Dønnum et Christensen, il va vouloir plus que Aalesunds à un moment dans sa carrière. Son autre point fort, c'est d'être polyvalent et de pouvoir occuper quasiment tous les postes offensifs.

4. Patrick Berg – 22 ans – Milieu de terrain - Bodø / Glimt

Il a été franchement fantastique la saison dernière dans sa nouvelle position de milieu de terrain, un peu plus haut que ce qu'il avait l'habitude de faire. Balle au pied, il est très bon, très intelligent tactiquement et couvre une zone d'influence impressionnante au milieu. Il joue en plus dans une équipe où il est clairement valorisé et mis en valeur donc il devrait être capable de bien s'exporter.

5. Andreas Linde – 26 ans – Gardien de but – Molde

Linde, c'est un gardien qui se bonifie avec le temps, avec une gamme assez complète. Il a aussi gagné beaucoup d'expérience grâce à la Coupe d'Europe et garde les buts du champion en titre. Tout ça fait qu'il a été remarqué et qu'il peut lui aussi prétendre à autre chose s'il réussit sa saison.

