En connaisseur, King James a apprécié le cadeau de Mbappé

Après la Russie l'été dernier, les Etats-Unis cet année. Kylian Mbappé a profité de l'intersaison pour franchir l'Atlantique et passer quelques jours marqués sous le signe de la balle orange. Après avoir assisté au match 6 des finales NBA, qui a vu le Toronto Raptors s'imposer sur le parquet des Golden State Warriors (110-114) et remporter le premier titre de leur histoire, l'attaquant de l'équipe de France et du PSG a rencontré LeBron James. Et il a immortalisé cet instant avec le "King" en postant une photo sur son compte Twitter.

Mbappé n'était pas venu les mains vides. La preuve a été apportée par LeBron James lui-même. Sur son compte Instagram, la star des Los Angeles Lakers a montré le cadeau que lui avait offert le footballeur de 20 ans : une bouteille de Pauillac du domaine Château Lafite Rothschild. Et pas n'importe quel millésime : celui de 1984, l'année de naissance de King James. Grand amateur de vin, le triple champion NBA a apprécié.

Mbappé et James s'étaient déjà rencontrés en septembre dernier, lors d'une tournée mondiale du basketteur américain pour son équipementier. Les deux hommes s'étaient déjà échangés des cadeaux. James était reparti avec le maillot de l'équipe de France de Mbappé, qui avait reçu celui des Lakers en échange.