En Espagne, la fédération met fin aux championnats féminins et amateurs

La fédération espagnole de football va mettre fin aux championnats féminins et amateurs

Le championnat d'Espagne féminin de football ne va pas reprendre, ni les saisons régulières des championnats amateurs, a annoncé mercredi la fédération espagnole (RFEF). Ces mesures, proposées par les présidents de fédérations régionales, doivent être officialisées jeudi.

C'est une bonne partie du football espagnol qui s'arrête définitivement. Les championnats sont à l'arrêt depuis mi-mars en Espagne à cause de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 26 000 morts dans le pays. En tête de la ligue féminine avec neuf points d'avance sur l'Atlético Madrid au moment de l'arrêt du championnat, le FC Barcelone est donc sacré champion.

Aucune équipe n'est reléguée

L'édition 2019-2020 de la Coupe de la Reine, arrêtée au stade des demi-finales avec le Barça, Séville, l'Athletic Bilbao et Logroño encore en lice, reprendra la saison prochaine, précise la Fédération.Dans les ligues non professionnelles, la saison régulière ne reprendra pas mais des play-offs seront organisés à huis clos et sur terrain neutre pour déterminer les équipes promues à l'étage supérieur.

Les championnats professionnels masculins doivent eux en principe reprendre à une date encore non déterminée. Les clubs peuvent reprendre l'entraînement depuis cette semaine, en suivant un strict protocole de distanciation édicté par la Liga.

