La justice leur reproche d'avoir touché des pots-de-vin en échange de l'attribution des droits de diffusion TV de compétitions organisées par la Conmebol, dont la Copa America et la Copa Libertadores, accusations pour lesquelles ils ont été radiés à vie de toute activité dans le football. Nicolas Leoz, par ailleurs ancien vice-président de la Fifa et homme de confiance de son patron déchu Sepp Blatter, était aussi soupçonné par une enquête américaine d'avoir été payé pour favoriser l'octroi des Mondiaux à la Russie (2018) et au Qatar (2022), aux dépens des Etats-Unis et de l'Angleterre.

Les deux hommes figurent parmi les dirigeants sud-américains au coeur du "Fifagate" qui a éclaté en 2015, gigantesque scandale de corruption parti d'une enquête américaine et qui a abouti, en 2018, à deux premières condamnations à des peines de prison contre l'ex-patron de la Fédération paraguayenne et l'ancien président de la Confédération brésilienne. Visés tous les deux par un mandat d'arrêt international lancé par la justice américaine, Nicolas Leoz et Eduardo Deluca sont chacun restés dans leur pays: le premier a été assigné à résidence par les autorités paraguayennes, et la justice argentine a refusé l'extradition du second.