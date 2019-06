Antoine Griezmann n'a pas marqué mardi soir en Andorre. Ce sont les copains qui s'en sont donné à cœur joie. De Kylian Mbappé à Kurt Zouma, en passant par Wissam Ben Yedder et Florian Thauvin. Au soir de sa 72e sélection, une marque loin d'être anecdotique, le futur ex-joueur de l'Atlético Madrid en est donc à 29 réalisations. Plus qu'honorable puisque le champion du monde est aujourd'hui le 8e buteur historique des Bleus.

Soixante-douze sélections, c'est loin d'être anodin puisque c'est tout simplement le nombre de capes que Michel Platini a honorées durant sa carrière internationale. Et Platoche fut, jusqu'en 2007, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avant de laisser son trône à Thierry Henry, qui a porté la marque jusqu'à 51 réalisations en 123 sélections.

Le Top des buteurs en équipe de France

1 Thierry Henry 51 buts 2 Michel Platini 41 buts 3 Olivier Giroud 35 buts 4 David Trezeguet 34 buts 5 Zinédine Zidane 31 buts 6 Just Fontaine 30 buts " Jean-Pierre Papin 30 buts 8 Antoine Griezmann 29 buts 9 Youri Djorkaeff 28 buts 10 Karim Benzema 27 buts

A cette heure et à court terme, Michel Platini paraît plus menacé par Olivier Giroud (91 capes, 35 réalisations). Mais à plus longue échéance, c'est Griezmann, 28 ans, qui semble bel et bien promis à prendre la main. Et passer devant Platini. Devant Thierry Henry ? Possiblement.

Et on ne parle pas encore de Kylian Mbappé. Mais à 20 ans, 33 capes et 13 réalisations, le jeune Parisien avance sur une base de 0,39 but par cape, soit sensiblement le même rythme que Henry ou Griezmann, Platini étant un extraterrestre qui inscrivait 0,57 but par match sous le maillot bleu.

Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann Getty Images

La question que l'on se pose est donc la suivante : Antoine Griezmann peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus ? On ne lit pas l'avenir mais le passé, ainsi que le présent, peuvent en donner une idée.

Giroud hors course ?

Déjà, première chose : on peut écarter sans doute Olivier Giroud de la course. La marque de Thierry Henry paraît inatteignable pour le buteur de Chelsea qui devrait encore trouver la faille à 16 reprises pour égaler Titi. 16 buts au rythme de Giroud (0,38 but par match), ça demande plus du double de sélections pour le numéro 9 tricolore. Cela l'entraînerait jusqu'à quelques encablures de la Coupe du monde 2022. Et sur ses 35 ou 36 ans. Pas certain que ce soit possible.

Antoine Griezmann part de plus loin mais il est plus jeune : le numéro 7 pointe à 22 buts de Thierry Henry et 12 de Michel Platini. La route est longue. Mais dans un monde où le Madrilène conserverait un niveau de performances égal à celui qui est le sien depuis une demi-décennie, on peut aisément l'imaginer se rapprocher, atteindre, voire dépasser, la marque de l'ancien Gunner d'Arsenal.

Thierry Henry, David Trezeguet, FranceGetty Images

Petits points de passage :

Son 41e but, record de Platini égalé, Thierry Henry l’a inscrit lors de sa 94e sélection, en 2007 (Féroé, 0-6). Il avait 30 ans passés.

Le 51e, celui du record définitif, Henry l’inscrivit à sa 115e cape, en 2009. Il avait 32 ans.

Son 29e but, soit la marque de Griezmann aujourd'hui ? A sa 71e sélection. Le 17 août 2005 face à la Côte d'Ivoire (3-0), le jour de son 28e anniversaire et des retours de Zidane, Thuram et Makelelee chez les Bleus.

Bref, Antoine Griezmann (28 ans depuis le 21 mars) et Thierry Henry avancent sensiblement au même rythme, à une sélection près. Et imaginer Griezmann à la hauteur de son prestigieux aîné est tout sauf une folie. En terme de buts, comme en terme de sélections.

Quid de Mbappé ? On y revient forcément… L'imaginer marcher sur ces mêmes plates-bandes est prématuré. Mais, à cette heure, le jeune Parisien fait tout pour. 13 buts en 33 sélections et à 20 ans. Même Henry, le précoce, n'avait pas autant carburé. Son 13e but, Thierry Henry l'avait marqué à 25 ans. L’avenir appartient à Griezmann... et au prodige de Bondy.