Le peuple a voté. La consultation menée en ligne pour savoir quel son retentirait à chaque but des Bleus a pris fin vendredi. La chanson victorieuse ? Song 2 du groupe britannique Blur, un titre rock’n’roll sorti en 1997 qui rappellera des souvenirs aux amateurs de FIFA 98 comme aux supporters du LOSC, la chanson étant également jouée au stade Pierre-Mauroy à chaque but des Dogues.

Song 2 a pris le meilleur sur les neuf autres chansons en lice : Freed from desire de Gala, Magic in the air de Magic System, One more time de Daft Punk, Seven Nation Army de The White Striples, Wake Me Up d’Avicii, Barbra Streisand de Duck Sauce, Pump it des Black Eyed Peas, What I want de Bob Sinclar et We are your friends de Justice.

La compétition a notamment été acharnée entre Song 2 et Freed from desire après un appel passé sur NRJ par l’animateur radio Manu auprès de ses auditeurs à voter pour le titre de Gala. Sans réussite. Rendez-vous samedi au Stade de France pour, espérons-le, entendre le fameux "woo-hoo" accompagner le(s but(s) des champions du monde contre l'Albanie.