Equipe de France - Griezmann : "L'après-Deschamps ? Zidane pourrait être le meilleur manager"

"Qui pour remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus ?" Ne vous y trompez pas, cette question n'est bien évidemment pas à l'ordre du jour. Le sélectionneur de l'équipe de France, sacré champion du monde l'été dernier, est plus que jamais tranquille sur son banc. Mais oui, la question de sa (lourde) succession se posera bien d'ici quelques années. Et, interrogé à ce sujet par la chaîne ESPN, Antoine Griezmann, lui, a déjà son favori.

" Deschamps occupera ce poste aussi longtemps qu’il veut "

"Je ne sais pas combien de temps Didier Deschamps veut rester sélectionneur national. Il a gagné le respect qu’il a et je pense qu’il occupera ce poste aussi longtemps qu’il veut", estime tout d'abord l'international français au sujet de son sélectionneur. "Ensuite, je crois que Zidane pourrait être le meilleur manager disponible pour la France", ajoute Grizou, qui n'a jamais caché son admiration pour l'ancien entraîneur du Real Madrid. Pour l'attaquant de l'Atlético, ZZ a donc le profil idéal pour être le futur successeur de DD.

"Une date butoir à la tête des Bleus ? Ma femme me l'a rappelé récemment : quand j'ai commencé, je lui ai dit 'je ne ferai pas ce métier jusqu'à 50 ans' et puis voilà.', nous confiait récemment le sélectionneur des Bleus, qui est sous contrat jusqu'en 2020. Je suis bien, j'ai besoin de ça, c'est ma passion. Si un jour, je vois que je n'ai plus la même envie et détermination, je passerai à autre chose. Mais ne demandez pas quoi, je n'y pense même pas aujourd'hui. Mais j'aurai une vie et serai très heureux"