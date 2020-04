Football

Équipe de France - Les in10pensables de Deschamps : Raphaël Varane

Depuis qu'il a pris la tête des Bleus en 2012, Didier Deschamps a l'habitude de faire confiance à des fidèles soldats, des joueurs qu'il a toujours défendus contre vents et marées et qui, bien souvent, lui ont rendu sa confiance. Voici donc une série de 10 indispensables, les joueurs les plus capés de DD. Numéro 6 : Raphaël Varane, le pilier.