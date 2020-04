Football

Les indipensables de Deschamps : Griezmann, l'homme de base

Depuis qu'il a pris la tête des Bleus en 2012, Didier Deschamps a l'habitude de faire confiance à des fidèles soldats, des joueurs qu'il a toujours défendus contre vents et marées et qui, bien souvent, lui ont rendu sa confiance. Voici donc une série de 10 indispensables, les joueurs les plus capés de DD. Troisième joueur le plus utilisé par l'actuel sélectionneur des Bleus : Antoine Griezmann.