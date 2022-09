Mais quelle mouche a piqué l'équipe de France U18 ? Ce dimanche, en finale du tournoi Laforge à Limoges, elle a complètement perdu les pédales face à la Pologne. Le match n'a pu aller à son terme après les quatre expulsions françaises (!) en 20 minutes. Après avoir joliment réagi à l'ouverture du score polonaise, les hommes de Bernard Diomède étaient revenus dans la partie à la pause (2-2).

Mais ils ont commencé à dérailler à la 55e minute avec l'expulsion d'Ilyes Housni. Six minutes plus tard, c'est le Rennais Jeanuel Belocian qui rejoignait précocement les vestiaires. Le Havrais Yoni Gomis (72e) laissait son équipe à 8 peu après le troisième but polonais. Et c'est finalement l'expulsion du Stéphanois Eric Bile après un tacle dangereux puis un coup de tête qui a, à la fois, déclenché une cohue générale et la fin du match dès la 77e minute. A sept, la France laissait le bénéfice de la victoire à son adversaire sur tapis vert et après un après-midi chaotique.

