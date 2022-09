Entre l'affaire Pogba et l'incertitude concernant l'avenir de Didier Deschamps , les Bleus n'aborderont pas la Coupe du monde 2022 sous les meilleurs auspices. Mais à deux mois du coup d'envoi du Mondial qatari, Amélie Oudea-Castéra, la ministre des Sports, a affirmé dimanche soir qu'elle avait entièrement confiance en Didier Deschamps pour aller le plus loin possible et mettre les questions extrasportives de côté.