Le 13 septembre 2020, à quelques jours seulement de ses 27 ans, Jonathan Clauss découvre pour la première fois de sa carrière la Ligue 1. Après des années passées dans les divisions amateurs puis le deuxième échelon français et allemand, il touche à l'élite. Un an et demi plus tard, le voilà en équipe de France . L'histoire est toute aussi folle qu'impossible quand on connait les critères de sélection de Didier Deschamps. Le parcours du Lensois trace le portrait d'un international unique en son genre sous les ordres de Didier Deschamps. Il figure d'ores et déjà, à 29 ans, comme le joueur le plus âgé à fêter sa toute première convocation sous les ordres du sélectionneur champion du monde. C'est un premier exploit.

Mais arriver en Bleu, avec deux ans de haut niveau et aucune expérience internationale, cela va à l'encontre de tous les principes de Didier Deschamps. Viré du centre de formation de Strasbourg à 17 ans, Clauss part en Division d'Honneur et entame des études de Staps, multiplie les jobs alimentaires à La Poste à l'âge où Kylian Mbappé sera champion du monde. Un an avant la Coupe du monde en Russie justement, il est encore un joueur amateur qui signe quelques exploits remarqués en Coupe de France et marque face aux Verts et Stéphane Ruffier. Mais entre Raon-L'Etape et Avranches, difficile de lui prédire un destin international.

Beaucoup de points communs avec Pavard

Quand les Bleus sont couronnés en Russie, il quitte Quevilly-Rouen pour l'Arminia Bielefed, en deuxième division allemande. C'est en Allemagne que sa carrière bascule. Membre essentiel de la montée des siens (5 buts et 10 passes décisives), il est repéré par Lens. Un parcours qui en rappelle un autre. Celui de Benjamin Pavard, débarqué en équipe de France à la surprise générale après s'être révélé dans l'antichambre de la Bundesliga. A la différence près, et elle est de taille, que l'ancien Lillois jouait régulièrement avec les Espoirs et, qu'à 21 ans, il pouvait incarner pour Didier Deschamps une vraie promesse. Pavard et Clauss partagent un autre point commun, qui explique sans doute leur arrivée surprise en Bleu : ils sont défenseurs droit.

Le poste faible de l'équipe de France, encore plus quand il s'agit de trouver des pistons offensifs, offre un réservoir très limité à Didier Deschamps et il ouvre la porte à des histoires inimaginables. Surtout quand on songe à tous ceux qui sont restés aux portes de Clairefontaine pour ne pas avoir pu goûter à la Ligue des champions. Mais eux n'étaient pas défenseur droit. Comme le sélectionneur, confronté aux mauvaises passes de Léo Dubois et Nordi Mukiele, n'a pas vraiment le choix, il est contraint de s'asseoir sur un bon nombre de ses principes.

"Ils auraient pu être appelés avant aussi, a fait savoir Deschamps à propos de Nkunku et Clauss. Il y a une période avec deux matches amicaux. Je considère que c'était le moment de les voir justement pour avoir plus de réponses par rapport aux choix définitifs que je serai amené à faire dans l'avenir." Jonathan Clauss a réussi l'impossible. Il lui reste désormais à jouer une Coupe du monde sans avoir jamais joué de Coupe d'Europe…

