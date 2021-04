Football

Bleus - Equipe de France - "Dembélé ne démarrera pas l’Euro titulaire"

EQUIPE DE FRANCE - Dans le onze type des internautes pour débuter l'Euro, vous avez choisi une équipe très offensive avec Ousmane Dembélé titulaire aux côtés de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Maxime Dupuis et Martin Mosnier analysent ce onze et ne voient pas en le Barcelonais un titulaire face à l'Allemagne, premier match des Bleus le 15 juin prochain.

00:05:59, il y a 2 heures