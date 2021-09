Football

Bleus - France - Serbie - "Le discours de Didier Deschamps devient de plus en plus inaudible"

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2022 – Entre excuses aberrantes et théories discutables, Didier Deschamps se fige, depuis le fiasco de l'Euro, dans un discours qui semble occulter l'essentiel. Selon nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis, le sélectionneur des Bleus a perdu ce qui faisait sa force et sa communication témoigne aussi de sa perte d'influence sur son groupe.

00:07:23, il y a 27 minutes