"Il veut intervenir sur ce qu'il génère, a-t-elle notamment déclaré. Ce que nous voulons ? Revoir sans tarder, et avant l'ultime shooting de septembre qui couvrira la Coupe du monde, la convention." Beaucoup d'encre a été versée depuis la révélation de l'affaire du boycott de Kylian Mbappé . Quasiment une semaine plus tard, Delphine Verheyden, l'avocate de Kylian Mbappé, s'est exprimée dans les colonnes de L'Equipe , a-t-elle notamment déclaré.."

Que se serait-il passé si une entreprise russe avait été un sponsor de la FFF ?

"Il n'est plus possible pour la FFF de fonctionner de cette façon et avec cette convention initiale sans en parler aux joueurs à chaque début de saison, a-t-elle ajouté. Vu le contexte actuel, que se serait-il passé si une entreprise russe avait été un sponsor de la FFF ? Les joueurs, en l'état, n'auraient eu aucun moyen de refuser de faire la promotion de cette marque. Ils doivent avoir la possibilité d'avoir une sorte de clause de conscience."

J'ai confiance en lui. C'est un garçon brillant. Je n'en fais pas une affaire d'État", a indiqué le président de la FFF à L'Equipe mercredi dernier. Forfait lors de France-Côte d'Ivoire, Kylian Mbappé aura l'occasion de répondre sur le terrain face à l'Afrique du Sud mardi soir. Si le joueur réfute toute idée de "rébellion" Noël Le Graët a tenu à dédramatiser cette affaire . "", a indiqué le président de la FFF àmercredi dernier. Forfait lors de France-Côte d'Ivoire, Kylian Mbappé aura l'occasion de répondre sur le terrain face à l'Afrique du Sud mardi soir.

