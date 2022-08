Malgré l'élimination des Bleues en demies du dernier Euro , Noël Le Graët a préféré miser sur la stabilité. Ce mardi, la FFF a annoncé la prolongation de contrat de Corinne Diacre jusqu'en août 2024. La technicienne de 47 ans, arrivée sur le banc de l'équipe de France en 2017, va donc poursuivre sa mission avec deux compétitions majeures en vue : le Mondial 2023 et les Jeux Olympiques de Paris l'année suivante.

"Je suis heureuse et fière de poursuivre l’aventure avec l’Équipe de France pour ces deux saisons supplémentaires qui s’annoncent forcément très riches. Malgré la déception de s’arrêter en demi-finale, l’Euro a été encourageant et je suis ravie d’avoir l’opportunité de continuer à travailler avec ce groupe dans l’espoir d’aller décrocher le premier titre de l’Équipe de France féminine, d’abord en Coupe du Monde puis aux JO devant notre public", a souligné l'ex-technicienne de Clermont (2014-2017), qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2019 en France.

Noël Le Graët a également fait part de sa satisfaction sur le site officiel de la FFF. "Nous partageons la même ambition forte pour ces deux grandes compétitions que la FFF va préparer au mieux au côté d’un groupe France avec des talents et de l’expérience. Les Bleues se sont installées parmi les meilleures nations, a-t-il souligné. Elles sont la vitrine de notre football féminin de haut niveau et plus globalement du développement de la pratique dont la vitalité est indéniable."

