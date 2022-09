S'adapter à tout moment, par gros temps ou sur une mer d'huile, est une qualité indispensable au métier de sélectionneur. C'est d'ailleurs possiblement le terme qu'utilise le plus Didier Deschamps lorsqu'il lui est demandé de parer tel événement ou telle absence. En cette rentrée 2022, le patron des Bleus est servi. Sur le terrain et à côté, DD a de quoi faire. Et l'un de ses principaux soucis concerne Paul Pogba, dont le quotidien n'est guère radieux ces derniers temps.

A deux mois de la Coupe du monde, le joueur de la Juventus Turin est sur le flanc. Sera-t-il remis d'aplomb d'ici le coup d'envoi de la Coupe du monde ? Et, surtout, d'ici la divulgation de la liste des 23 (ou 26) ? Didier Deschamps n'en sait rien. Ce qu'il sait, en revanche, c'est que le milieu de terrain aux 91 sélections ne sera pas du voyage s'il n'est pas apte.

Touché au genou droit, l'ancien joueur de Manchester United avait repoussé l'opération dans un premier temps, parce que celle-ci, entendait-on alors, le condamnait à devoir faire une croix sur le Mondial. A l'arrivée, le protocole suivi n'a pas porté ses fruits et, lundi 5 septembre, il est finalement passé sur le billard. Pogba s'est désormais lancé dans une course contre-la-montre. Sa participation à la Coupe du monde est compromise alors qu'il lui faudrait pas moins de 6 à 8 semaines avant d'être sur pied et d'espérer rejouer.

Il n'est pas un géo, il n'est pas là pour amuser la galerie

Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps s'est montré prudent. Car il sait deux choses : le timing est serré. Et il n'emmène pas Pogba dans ses valises s'il n'est pas prêt pour l'entrée en lice des Bleus face à l'Australie (22 novembre).

Au journaliste qui lui a posé la question et lui a demandé s'il avait "bon espoir", DD a opposé une fin de non-recevoir : "Vous affirmez des choses que je ne peux pas affirmer. C'est impossible maintenant, en raison de l'intervention et du protocole. Il doit respecter un délai avec une fourchette plus ou moins courte s'il n'a pas de problème", a-t-il répondu. Avant de préciser le fond de sa pensée : "Je connais très bien Paul avec qui j'échange régulièrement. Il va tout faire pour revenir au plus vite mais sans prendre de risque non plus. Je vous le dis sincèrement : aujourd'hui, personne ne peut affirmer quoi que ce soit."

Pour que Paul Pogba soit retenu dans la liste pour le Mondial, il devra répondre à une exigence non-négociable : être prêt à jouer le premier match. "Paul a suffisamment de respect pour lui-même. Il n'est pas un géo, il n'est pas là pour amuser la galerie. Depuis que je suis là, je n'ai jamais pris un joueur pour un tournoi final s'il n'était pas totalement rétabli. Je ne suis jamais parti - avec l'expérience accumulée de ma première vie - avec un joueur quel qu'il soit qui ne serait pas physiquement apte à jouer le premier match. Ça a déjà été le cas avec Raphaël Varane, il avait eu cette blessure musculaire avant l'Euro, il pouvait être rétabli (durant la compétition). Il n'y aura pas d'évolution. Les joueurs qui sont appelés sont aptes à être sur le terrain. Après, on évaluera la condition athlétique".

Le précédent Varane

Raphael Varane n'étant pas prêt à disputer le premier tour de l'Euro 2016, Didier Deschamps avait tranché dans le vif. Ce que Raymond Domenech n'avait pas fait en 2008, avec son capitaine Patrick Vieira. Le "Long" avait rongé son frein lors de l'Euro, jusqu'à déballer tous ses états d'âme à la veille du dernier match face à l'Italie. Le ver était déjà dans le fruit bien avant cela, mais cela n'avait pas aidé les Bleus.

Pour couronner le tout, Pogba cumule d'autres soucis, sur lesquels Didier Deschamps est resté plus vague, car visiblement embarrassé par cette situation, même s'il a assuré le contraire en préambule. "Je ne suis jamais inquiet, je suis d'une nature tranquille et sereine en toute circonstance. J'échange régulièrement avec lui. Ne me demandez pas d'intervenir dans les histoires qui ont pu être créées, recréées C'est de l'ordre du domaine privé, avec la justice qui fait son travail. Malgré tout, c'est quelqu'un qui est solide et qui a du caractère." Il va lui en falloir. Le compte à rebours est lancé.

