EQUIPE DE FRANCE - Après France - Danemark - Faut-il déjà envisager un onze sans Griezmann ?

LIGUE DES NATIONS - Une nouvelle fois très discret, Antoine Griezmann a décidément vécu une saison poussive en club et en sélection. Faut-il dès lors remettre en cause sa place dans le onze pour rééquilibrer un collectif qui penche vers l'avant ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se posent la question. (Réalisation : Alban Ducardonnet)

00:06:21, il y a 26 minutes