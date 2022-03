Equipe de France

Ce fut la grosse surprise du week-end. Suite au forfait de Karim Benzema, Didier Deschamps a rappelé Olivier Giroud alors même qu'on pensait le buteur de l'AC Milan condamné à ne plus jamais revoir Clairefontaine. C'était oublié un peu vite que Didier Deschamps n'est jamais catégorique dans ses prises de positions… et qu'Olivier Giroud se relève de tout. Depuis 2016, il a eu, à maintes reprises, l'occasion de s'écrouler, de voir son statut s'évaporer ou sa place menacée en équipe de France. Mais il a survécu à tout. Et à bien plus encore. Zoom sur ces six fois où on a enterré Giroud un peu trop vite.

Eté 2016 : Sifflets et injuste procès

La scène est terrible, elle déchire le coeur. Un enfant brandit une pancarte sur le perron de l'hôtel des Bleus à Nantes : "Giroud, blesse toi s'il te plaît." Nous sommes le 30 mai 2016. Quelques heures plus tard, la Beaujoire le sifflera copieusement comme le Stade de France deux mois plus tôt. Celui qui défend alors les couleurs d'Arsenal est devenu la tête de Turc des Bleus. Que lui reproche les "supporters" tricolores ? Il aurait pris la place de Karim Benzema voire d'Hatem Ben Arfa dans la liste pour l'Euro. Un grief bien injuste d'autant que Deschamps a toujours été fidèle à Giroud avec ou sans Ben Arfa et Benzema dans ses listes. Le Savoyard n’a volé la place de personne. Les circonstances l’ont simplement fait grimper d’un rang dans la hiérarchie.

Comment réagit-il ? Il marque face au Cameroun ce soir-là à Nantes et inscrira le premier but des Bleus à l'Euro 2016 quelques jours plus tard. S'en suivra un mois très costaud où sa relation avec Griezmann tractera l'équipe de France jusqu'en finale.

Olivier Giroud célèbre après avoir marqué avec les Bleus contre le Cameroun, le 30 mai 2016 à Nantes. Crédit: Panoramic

Automne 2017 : Un statut fragilisé à Arsenal

Avant d'affronter le pays de Galles en novembre 2017, le débat Giroud surgit. Alors qu'il n'a pas débuté un match de la saison de Premier League avec Arsenal et qu'il n'a inscrit qu'un but, Alexandre Lacazette, son concurrent en Bleu, est titulaire du poste chez les Gunners et a marqué six fois lors des dix premières journées. Forcément, la comparaison fait mal à Giroud même si ses états de service en Bleu plaident en sa faveur. Il reste le numéro un en équipe de France mais son statut n'a jamais été aussi fragile depuis l'Euro alors qu'Arsène Wenger semble de moins en moins compter sur lui. Or Didier Deschamps le répète, même s'il ne vise pas explicitement Giroud : ceux qui ne jouent pas en club auront du mal à prétendre à une chambre à Clairefontaine.

Comment il réagit ? Un but face au pays de Galles. S'il se blesse lors du rassemblement, il inscrit un doublé pour son retour en Premier League. La routine.

Lacazette et Giroud avec les Bleus Crédit: Getty Images

Eté 2018 : Remplaçant au Mondial

Pour la première fois depuis la Coupe du monde 2014, il démarre un match de grande compétition internationale sur le banc. Didier Deschamps débute le Mondial russe avec un trio Dembélé - Mbappé - Griezmann. Sous la chaleur accablante de Kazan, Giroud, indiscutable à la pointe des Bleus depuis 2016, est le grand sacrifié. Si ça fonctionne, personne ne donne cher de sa peau et il pourrait bien traverser la compétition comme un supersub après une saison très moyenne à Arsenal.

Comment il réagit ? La France passe à deux doigts de l'accident industriel contre les Australiens. Deschamps rappelle la vieille garde contre le Pérou et Giroud jouera 526 des 539 minutes suivantes jusqu'au sacre de Moscou. S'il ne marque pas, il est l'incontournable avant-centre des champions du monde.

Olivier Giroud et Didier Deschamps face à l'Australie Crédit: Getty Images

Automne 2020 : Les mises en garde de Deschamps

Pour la première fois, Didier Deschamps est très clair avec Olivier Giroud. Remplaçant à Chelsea où, boudé par Lampard il se contente de miettes, sa situation n'est plus tenable. "C'est bien trop inconfortable par rapport à ses objectifs personnels et par rapport à l'équipe de France", avertit le sélectionneur le 7 novembre. Chelsea l'a utilisé "deux minutes" de plus par rapport à la période septembre-octobre, "c'est énorme", ironise Deschamps dans un sourire qui dissimule mal son avertissement. Pour la première fois, sa sélection pour l'Euro est en danger.

Comment réagit-il ? S'il ne marque pas en Bleu, il revient à Londres, marque sept buts au mois de décembre dont un quadruplé en Ligue des champions.

Mai 2021 : Benzema et l'histoire qui s'écrit sans lui

Séisme ce 18 mai. Didier Deschamps rappelle Karim Benzema pour l'Euro. Olivier Giroud sait alors qu'il ne sera qu'un remplaçant en équipe de France durant la compétition. L'attaquant du Real Madrid ne vient pas pour couper les citrons. C'est un vrai coup dur pour l'attaquant de Chelsea. D'autant que son temps de jeu de nouveau famélique à Londres a sans doute pesé dans le come-back de KB9.

Comment réagit-il ? Bien décidé à défendre sa place, il inscrit un doublé contre la Bulgarie (3-0) pour le seul match qu'il débute comme titulaire lors de la préparation. Insuffisant pour convaincre son sélectionneur. Giroud ne jouera que 40 minutes à l'Euro.

Rentrée 2021 : Le dommage collatéral

En deux temps, Didier Deschamps se montre très clair envers son avant-centre. D'abord dans une interview à l'Equipe en août. Après avoir lui avoir reproché ses déclarations visant Kylian Mbappé à l'issue de France - Bulgarie, le sélectionneur obscurcit nettement l'avenir international du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus :" Je sais très bien ce qu’il a fait, et très bien fait, mais prenez l’exemple de Mamadou Sakho, je lui serai toujours reconnaissant de ce qu’il a réalisé, mais c’était en novembre 2013, tranche DD. Olivier et quelques autres, c’était en 2018, mais aujourd’hui on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit." Quelques jours plus tard, Giroud est le seul illustre absent de la première liste post-Euro. Les choses semblent désormais claires.

Comment réagit-il ? A Milan, dans son nouveau club, il continue ce qu'il fait de mieux : marquer. Avec 11 buts et 4 passes décisives en 29 matches, il s'intègre parfaitement dans un club en lutte pour le titre. En mars, quand plus personne ne s'y attend, il signe son retour à Clairefontaine. Même s'il le doit au forfait de Karim Benzema, même si Deschamps s'est montré extrêmement prudent sur l'avenir du champion du monde en Bleu, l'histoire de Giroud en Bleu a prouvé qu'il ne fallait jamais l'enterrer.

