Equipe de France

Derrière Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, aucun attaquant n'a été plus appelé que Wissam Ben Yedder en équipe de France depuis trois ans puisqu'il n'a raté qu'un seul et unique rassemblement pour cause de Covid-19. Pourtant, sa marque est incomparable avec celle d'Olivier Giroud, de Kingsley Coman ou, bien sûr, de Karim Benzema. Le Monégasque enchaîne les convocations, se contente souvent de fins de match sans jamais peser sur les évènements. A 31 ans, ses 17 sélections n'ont pas laissé de grands souvenirs si on excepte deux buts contre Andorre (juin et septembre 2019) et ses deux passes décisives lors du carton face à l'Ukraine (7-1, octobre 2020).

WBY n'a plus marqué depuis deux ans et demi en Bleu. Il est pourtant de tous les rassemblements, de toutes les aventures dont celle de l'Euro qu'il a traversé comme une ombre entre le banc de touche et la tribune. Didier Deschamps continue de lui faire confiance tout en lui proposant des miettes : 70 minutes de temps de jeu effectif depuis un an et demi. C'est moins, par exemple, que Christopher Nkunku sur sa première et seule sélection à Marseille (75 minutes). C'est à se demander pourquoi le sélectionneur continue de faire confiance à un joueur qu'il utilise si peu surtout à un poste, celui d'attaquant, davantage soumis au turnover de fins de matches que d'autres (gardien, défenseur centraux).

Remplaçant idéal mais jusqu'à quand ?

Le match face à la Côte d'Ivoire vendredi a posé de façon plus flagrante encore la question de son utilité en sélection. Alors même qu'il apparaît depuis juin 2019 comme le troisième homme en attaque, le premier remplaçant d'Olivier Giroud puis de Karim Benzema et de Kylian Mbappé en pointe, pourquoi n'a-t-il pas débuté la rencontre au Vélodrome si ni le Madrilène ni le Parisien ne figuraient dans le onze ? Le mystère est épais autour de son cas, Didier Deschamps n'a jamais vraiment détaillé son rôle dans le groupe.

Paul Pogba, Wissam Ben Yedder et Antoine Griezmann célèbrent le but du Barcelonais lors de France-Ukraine Crédit: Getty Images

Mais Ben Yedder, dans son esprit, est sans doute l'exact opposé d'Olivier Giroud : un remplaçant modèle, qui se satisfait parfaitement de son statut sans faire de vague. Un rôle qui pourrait rappeler ceux de Nabil Fekir ou de Florian Thauvin à la Coupe du monde 2018. Des hommes dont on attend plus dans la cohésion et la vie de groupe que sur le terrain. Mais qui ont fini par disparaître des listes. La limite, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence en attaque est beaucoup plus vive. Ben Yedder est en concurrence avec le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (47 réalisations) et il n'a évidemment pas le même impact que Giroud les rares fois où le sélectionneur fait appel à lui à l'image de son entrée en jeu complètement neutre, une de plus, à Marseille. Dès lors, la logique de groupe de Deschamps peut-elle mettre en danger la compétitivité sportive de son équipe ?

Une Coupe du monde sans Giroud mais avec WBY, vraiment ?

Peut-on imaginer, sur ce qu'on observe depuis trois ans, que les Bleus partent à la Coupe du monde au Qatar avec Ben Yedder et sans Olivier Giroud ? C'est en tout cas le sens de la liste du mois de mars où figurait initialement le meilleur buteur de Ligue 1 mais pas le Milanais. Il n'est pas question ici de remettre en cause le niveau d'un joueur qui a inscrit 55 buts en deux saisons et demie de Ligue 1. Mais simplement de s'interroger sur son rôle dans une sélection qui fait toujours appel à lui mais ne lui donne jamais sa chance. Mardi, face à l'Afrique du Sud, Wissam Ben Yedder devrait, selon toute vraisemblance, débuter à Lille. A lui de rappeler qu'en cas de pépin à Doha pour Mbappé et Benzema, l'équipe de France pourra compter sur lui. Car, en l'état, le doute est permis.

