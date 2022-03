Il y a un historique qui ne concerne pas seulement Olivier." Les mots de Didier Deschamps, invité sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, confirment ses premières déclarations à la suite du retour de Giroud chez les Bleus : non, il ne voit pas le buteur de Milan cirer le banc derrière le trio en place Benzema-Mbappé-Griezmann. Et ce n'est pas son but ." Les mots de Didier Deschamps, invité sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, confirment ses premières déclarations à la suite du retour de Giroud chez les Bleus : non, il ne voit pas le buteur de Milan cirer le banc derrière le trio en place Benzema-Mbappé-Griezmann. Et ce n'est pas son but face à la Côte d'Ivoire vendredi (2-1) qui change la donne.

Ad

Equipe de France Mais à quoi sert Ben Yedder ? IL Y A 32 MINUTES

Humainement, c'est difficile et très compliqué à vivre

Interrogé sur les déclarations de l'ancien attaquant de Chelsea, qui s'est dit prêt à voir son statut évoluer et résolu à s'intégrer au collectif coûte que coûte, le sélectionneur des Bleus a préféré nuancer les paroles du numéro 9 tricolore. "Vous pouvez demander à tous ceux qui ont été confrontés à cette situation, ce n'est pas spécifique à Olivier. Bien sûr qu'ils vont accepter, bien sûr qu'ils ont tous dit qu'ils seraient là pour l'équipe, a répondu DD, avant de réitérer ses arguments. Mais humainement, c'est difficile et très compliqué à vivre, et je le comprends."

Gros débat sur Giroud et Lloris, Tchouaméni MVP : Les notes des Bleus débriefées

S'il a reconnu avoir eu de longues discussions à l'automne avec celui qui se rapproche de plus en plus du record de buts en sélection, Deschamps a précisé que sa priorité était ailleurs. "Le plus important, c'est d'être cohérent avec les joueurs, qu'ils ne soient pas surpris de mes choix, a-t-il expliqué, tout en rappelant que l'équipe de France savait bien se porter en se passant d'Olivier Giroud. On a été très performants avec lui, et on a été très performants sans lui également."

Déjà mardi, titulaire ou pas on verra...

La résilience du buteur milanais, encore très travailleur et efficace vendredi soir, aura-t-elle de quoi faire changer l'avis du sélectionneur d'ici à sa liste pour le Qatar ? Pas certain. En tout cas, ce n'est pas de la bouche de Deschamps que l'on entendra une telle nouvelle avant l'instant officiel : "Au Mondial ? Je ne vais pas vous le dire, ils peuvent tous y être ! Mardi (contre l'Afrique du Sud à Lille, ndlr), il sera là (rires). Titulaire ou pas on verra…"

Trois nouveaux, deux titulaires et une valeur sûre : Une nouvelle vague déferle sur les Bleus

Equipe de France Théo Hernandez, le piston qui monte, qui monte… IL Y A 15 HEURES