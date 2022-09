Il est loin d’avoir dit son dernier mot. Non-convoqué en juin dernier par Didier Deschamps pour les quatre matches de Ligue des Nations, Olivier Giroud a observé de loin le fiasco des Bleus (deux nuls, deux défaites), alors qu'il était tout juste auréolé du titre de champion d’Italie avec le Milan AC, une équipe dans laquelle il a fini meilleur buteur avec 14 réalisations.

Vouloir gagner toujours plus, c'est hyper important pour continuer à ce niveau

Ad

Equipe de France Avec Chelsea, Fofana veut se rapprocher des Bleus : "Je mets un peu plus de chances de mon côté" 02/09/2022 À 08:31

J’ai encore la motivation, la détermination. A mon âge, c’est important d’avoir encore envie. J’en parle souvent avec Zlatan (son coéquipier au Milan AC, ndlr), en faire plus et vouloir gagner toujours plus, c’est hyper important pour continuer à ce niveau.” Buteur la semaine passée d’un geste sublime, puis de nouveau buteur et passeur ce week-end Pas de raison pour le buteur de presque 36 ans de réattaquer la saison 2022-2023 avec moins de motivation, comme il l’a expliqué au micro de Téléfoot : “(son coéquipier au Milan AC, ndlr),.” Buteur la semaine passée d’un geste sublime, puis de nouveau buteur et passeur ce week-end lors du derby della Madonnina contre l’Inter (3-2) , Olivier Giroud est toujours aussi décisif.

L'objectif d'une troisième Coupe du monde avec les Bleus

Et forcément, avec un Giroud dans la forme de sa vie et une équipe de France en panne d’inspiration à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, la question d’un retour de l’ancien d’Arsenal avec les Bleus est toute trouvée. “Avoir la possibilité de jouer une troisième Coupe du monde, c’est une belle opportunité. Dire que je n’y pense pas ce serait mentir. Il faut toujours y croire !”, répond le buteur.

La gâchette des Rossoneri sait aussi que le choix dépend de son sélectionneur, qui a préféré le mettre de côté lors du dernier rassemblement pour privilégier le trio Mbappé-Benzema-Griezmann et permettre l’émergence de nouveaux visages comme Christopher Nkunku. Mais devant la panne de résultats, voir Giroud au Qatar n’est plus une hypothèse farfelue. Et lui le sait très bien : “Je ne sais pas du tout si j’y serai, mais évidemment ça doit être un objectif en tant que compétiteur, sélectionnable, et j’y crois !”

Equipe de France Pogba aurait été menacé par deux hommes lourdement armés 30/08/2022 À 08:07