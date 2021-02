L'image a de quoi faire saliver. De plus en plus contesté au Real Madrid, Zinédine Zidane pourrait, s'il en a l'envie, reprendre les rênes de l'équipe de France de football à la fin du contrat de Didier Deschamps. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre plusieurs fois Noël Le Graët, actuel président de la Fédération Française de Football, invité sur RTL ce samedi matin dans le cadre de l'enregistrement de l'émission On refait le match.