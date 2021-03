Il est de ceux que l'on ne remet pas du tout en question en Equipe de France. Jamais. A 34 ans, Hugo Lloris est dans sa onzième année comme gardien numéro un des Bleus, la neuvième en tant que capitaine. Le portier français, également capitaine à Tottenham, où il est toutefois annoncé partant , n'est malheureusement pas éternel et sait que son aventure internationale se rapproche doucement de la fin. Pas de quoi l'inquiéter pour autant pour le moment.

En conférence de presse avant le match de mercredi soir face à l'Ukraine, le numéro un français a reconnu qu'il était à la croisée des chemins avec ces matches de qualification pour la Coupe du Monde 2022. "Je ne peux pas voir plus loin que l'Euro honnêtement, a concédé le gardien de Tottenham. Je sais que suis plus proche de la fin que de mes débuts".

Pourtant, il ne semble pas y avoir de quoi changer son attitude et son investissement en Bleu avec cette information : "J'essaie de donner le maximum, que ce soit en club et en sélection. Je ne me projette pas plus que ça. Je me concentre sur mon travail et sur le fait d'aider l'équipe."

Je ne me fixe pas de limite précise

Avec 120 sélections au compteur, Hugo Lloris reste un monument en équipe de France. Le troisième joueur le plus capé de la sélection tricolore, à trois unités du deuxième Thierry Henry, ne devrait pas avoir trop de concurrence pour une place de titulaire à l'Euro cet été.

Et pour après ? "Je ne me fixe pas de limite précise, a répondu le capitaine des Bleus. On pensait jouer l'Euro l'année dernière, on le joue cette année. On démarre les phases qualificatives du Mondial 2022. On a envie d'aider l'équipe à bien faire, de se qualifier". Le reste attendra pour l'instant.

