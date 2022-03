Qui a été le meilleur attaquant français face à la Côte d’Ivoire ? Indice chez vous : sur la feuille de match, son nom apparaissait bien avant ceux des joueurs de pointe de l’équipe de France. Réponse : il s’appelle Théo Hernandez. Le Milanais, non content d’avoir délivré une passe décisive pour permettre à Olivier Giroud d’égaliser et d’inscrire son 47e but, a inlassablement arpenté son couloir gauche et régulièrement apporté le danger dans le camp adverse, notamment en première période. Par ses courses, son coffre, ses prises d'initiatives et quelques largesses de la défense ivoirienne dont il a profité, il a largement fait pencher l'animation des Bleus à gauche. Il aurait même pu marquer. Trois frappes en première période. Un raid mal conclu en seconde. Partie remise.

A l’arrivée, Théo Hernandez se “contente” d’une passe décisive, la quatrième de sa courte carrière internationale, débutée en septembre dernier face à la Finlande. Quatre passes, un but (importantissime) en cinq sélections, on a connu pire comme débuts. On a connu plus timide, aussi. Lancé dans le grand bain pour combler un vide à gauche alors que Didier Deschamps voulait installer sa défense à trois et mettre sur orbite son trio offensif après un Euro raté dans les grandes largeurs, Hernandez est, dès sa première cape, devenu la solution à l’équation bleue.

Vendredi soir, son alter ego Kingsley Coman serait même passé pour le plus prudent des pistons, ce qui n’est pas loin d’être ironique quand on connaît le background et la fonction première des deux joueurs. En retrait en première période, plus en vue en seconde mais sans réussite, le Bavarois a tenu son rang, mais a rarement allumé la mèche comme le joueur de l’AC Milan. “Théo a fait du Théo, Kingsley aussi, a brièvement résumé Didier Deschamps après la rencontre. Ils amènent beaucoup de solutions dans les couloirs.”

Quand on a le ballon, il n'y a pas de souci

Beaucoup de solutions devant, quelques problèmes derrière aussi, vendredi. Associé à son frère Lucas, qui n’était manifestement pas dans un bon soir, il a tenté d’écoper, mais lui aussi a souffert face à un Pepe des grands soirs. Sur l’ouverture du score ivoirienne du même Pepe, il n’est pas coupable mais porte une part de responsabilité en manquant une intervention qui aurait coupé court à toute velléité. Cela n'a pas ralenti sa marche en avant. Bien au contraire. Hernandez n’est pas du genre à douter et c’est aussi ça que DD apprécie chez lui.

Au Vélodrome, il fut à l’image des Bleus, moins appliqués qu’à l’accoutumée dans le repli ou les basses œuvres. Mais Didier Deschamps n’y voit aucun présage négatif. Bien au contraire. Les champions du monde ont pris des coups, ils ont répondu en en donnant, pas en esquivant. L’apprentissage du 3-4-3 passe aussi par là et les amicaux sont faits pour ça. “Je ne veux pas qu’on soit à cinq derrière, quitte à se retrouver en un contre un. Il y a des ajustements à faire, mais on crée aussi des problèmes avec nos deux joueurs de couloirs, il faut faire en sorte d'en avoir moins défensivement. Quand on a le ballon, il n'y a pas de souci, il faut juste faire attention quand on perd la possession. À nous de nous ajuster.” Hernandez devra parfois lever le pied du champignon, et tirer sur le frein à main. DD saura le lui rappeler en temps voulu.

