Equipe de France

Coupe du monde 2014 : Une première miraculeuse

Les adversaires : Suisse - Equateur - Honduras

Pour sa première compétition majeure avec Didier Deschamps à sa tête, l'équipe de France n'est qu'au 21e rang du classement FIFA au moment du tirage au sort de la Coupe du monde brésilienne. La sélection tricolore se situe donc dans le "chapeau 4" avec les nations européennes non têtes de série. Et c'est le jackpot.

Alors que les Bleus peuvent craindre de se retrouver dans la poule du Brésil, pays hôte, de l'Espagne championne du monde et double championne d'Europe en titre ou encore de l'Allemagne, c'est finalement des plus abordables Suisses que les Français de DD retrouvent comme en 2006, avec en prime l'Equateur et le Honduras, adversaire a priori le plus faible des 32 nations du plateau final. Pour une première, Deschamps a obtenu un tirage pas loin d'être le plus idéal possible. La tension du barrage aller contre l'Ukraine trois semaines plus tôt semble déjà (bien) loin.

Didier Deschamps face à la presse après le tirage au sort finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil, le 6 décembre 2013 Crédit: Getty Images

Ce qu'il en disait à l'époque : "Soyons réalistes, on aurait pu hériter d'un tirage plus compliqué. Ce tirage nous donne simplement de bons espoirs et plus de possibilités d'atteindre notre objectif sportif : se qualifier pour les huitièmes de finale." (dans un entretien accordé à L'Equipe)

Les résultats : Une large victoire en ouverture contre les Honduriens (3-0), une démonstration face à la Suisse (5-2) et un dernier match ronronnant contre l'Equateur (0-0) avec la première place du groupe déjà assurée. Un parcours de santé, et l'objectif des huitièmes atteint.

Euro 2016 : Bien tombés à la maison

Les adversaires : Suisse - Roumanie - Albanie

Après trois derniers Euros très médiocres, la France est un pays hôte ambitieux en 2016. Une nouvelle génération est en place, portée par Antoine Griezmann en attaque, et peut rêver grand. La bande à Deschamps peut même rêver encore plus grand après un nouveau tirage idéal. Pour ce premier Euro à 24, les Bleus évitent l'Italie, épouvantail du chapeau 2, et retrouvent la Suisse comme au Mondial deux ans plus tôt.

Viennent s'ajouter la Roumanie et l'Albanie, adversaire à surveiller car ayant posé des problèmes récents aux tricolores (nul 1-1 fin 2014, et piteuse défaite 1-0 à Tirana en 2015). Alors que Karim Benzema est au début de sa mise à l'écart avec la sélection nationale pour des affaires extra-sportives, Didier Deschamps ne veut pas s'enflammer après un deuxième tirage favorable consécutif pour lui avec les Bleus.

Ce qu'il en disait à l'époque : "Alors cela peut toujours être pire, mais des fois ça peut être mieux aussi. Alors, oui, ça aurait pu être pire, c'est vrai. Mais nous les sélectionneurs restons toujours mesurés. Il y a toujours des résultats surprenants qui suivent des tirages. Donc restons méfiants, n'ayons pas d'excès de confiance."

Les résultats : Deux premiers succès acquis à l'arraché contre la Roumanie en ouverture (2-1) et face à la piégeuse Albanie (2-0), avant un dernier match de rotation contre la Suisse (0-0), pour deux équipes qui se contentent du nul. L'homme fort de cette phase de poules se nomme Dimitri Payet côté français.

Didier Deschamps et Dimitri Payet lors de France-Roumanie Crédit: AFP

Coupe du monde 2018 - Des Bleus plus ambitieux évitent les pièges

Les adversaires : Pérou - Danemark - Australie

Pour le Mondial en Russie, les Bleus vice-champions d'Europe sont de justesse dans le chapeau 1 des têtes de série grâce à leur 7e rang au classement FIFA, et savent qu'ils ont pris une autre dimension. L'équipe de Deschamps évite l'Espagne ou encore l'Angleterre dans le chapeau 2 pour hériter du Pérou, certes 10e au classement mondial mais peu connu des Français et surtout sans réelle expérience récente d'un tel événement (premier Mondial en 36 ans).

L'Australie vient compléter ce groupe C, tout comme le Danemark, adversaire a priori le plus relevé des trois, et que les Bleus retrouvent dès la phase de groupes comme en 1998 et en 2002. Sur le papier, l'équipe de France hérite à nouveau d'un groupe sans piège apparent, mais dont le classement FIFA cumulé en fait le 2e meilleur de tout le plateau. Pas de quoi réduire les ambitions tricolores, à commencer par celles de Deschamps qui met déjà un potentiel huitième de finale en ligne de mire.

Didier Deschamps au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 Crédit: Getty Images

Ce qu'il en disait à l'époque : "Ça aurait pu être pire, évidemment. L'objectif est de sortir premiers, sans se projeter trop loin. Je sais quel groupe peut nous concerner si on passe (nldr : celui de l'Argentine). On va y aller étape par étape. Il faudra bien rencontrer les plus forts à un moment, on a beaucoup d'ambition."

Les résultats : Un premier succès sans relief face à l'Australie (2-1), une victoire solide contre des Péruviens accrocheurs (1-0), avant un non-match d'un ennui historique contre le Danemark (0-0). L'essentiel est ailleurs, les Bleus finissent premiers de leur groupe. L'histoire est en marche.

Euro 2020 - La chance a (bien) tourné

Les adversaires : Allemagne - Portugal - Hongrie (alors nommée "vainqueur play-off A")

Curiosité de l'organisation du tirage au sort de cet Euro : les Bleus, vice-champions d'Europe et champions du monde en titre, ne sont pas tête de série. Seulement 7es du "classement général des qualifications pour l'Euro" (la faute notamment à leur défaite en Turquie 2-0) qui détermine les têtes de série de la compétition, les hommes de Deschamps sont placés dans le chapeau 2, et cette fois c'est peu de dire que la chance ne leur sourit pas.

Mis avec l'Allemagne et le Portugal, ils retrouvent leurs bourreaux de 2014 et de 2016, dans un groupe F qui affole toute l'Europe dès son annonce. La présence du vainqueur d'un barrage A, à savoir la Hongrie ou l'Islande, est presque anecdotique : les deux derniers champions du monde et le champion d'Europe en titre sont dans le même groupe, plus que jamais portant l'étiquette de "groupe de la mort". La chance présumée de Deschamps a bien changé de camp cette fois-ci.

Fernando Santos - Joachim Löw - Didier Deschamps Crédit: Getty Images

Ce qu'il en disait à l'époque : "C'est le groupe le plus difficile mais on doit l'accepter. Jouer en premier l'Allemagne à Munich, il y a mieux forcément mais c'est comme ça. Il faut être performant tout de suite. Chaque point dans chaque match aura beaucoup d'importance pour penser à la suite."

Les résultats : Décalé d'un an, l'Euro 2020 en 2021 qui se joue partout en Europe débute à merveille pour les Bleus, avec un succès digne d'une équipe championne du monde sur la pelouse allemande (1-0). C'est plus difficile ensuite, avec un nul presque heureux contre la Hongrie (1-1), avant un match nul spectaculaire contre le Portugal (2-2). Les Bleus, invaincus dans ce "groupe de la mort", finissent premiers avec 5 points. La suite malheureuse n'est (presque) pas prévisible.

