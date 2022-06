Nouveau contrat, nouveau challenge, nouvel horizon ? Pour bon nombre de Bleus, il va falloir mener de concert le dernier rassemblement de l'année et un futur en club incertain. Parmi eux, des cadres ne savent toujours pas de quoi leur avenir proche sera fait. A moins de cinq mois de la Coupe du monde, le choix est aujourd'hui crucial car il ne s'agit pas de fragiliser sa place dans un groupe déjà extrêmement concurrentiel. Plus d'un tiers des 24 hommes sélectionnés par Didier Deschamps en ce début d'été doivent, a minima, se poser des questions. Tour d'horizon.

Ad

Le premier, et le plus important d'entre eux par son statut en équipe nationale, reste Paul Pogba. Libre de s'engager où il le souhaite, le champion du monde est plus proche que jamais d'un retour à la Juventus Turin. Après six saisons globalement ratées à Manchester, l'enjeu est énorme : sa carrière en club doit être à la hauteur de celle en sélection. A moyen ou court terme, il n'est pas en danger avec les Bleus. Mais il vaudrait mieux qu'il arrive confiant à Doha. Retrouver un club mais aussi un coach qu'il connaît et qui l'a adoré devrait l'y aider.

Equipe de France Droits à l'image en Bleu : Le Graët a rencontré cinq joueurs cadres dont Mbappé IL Y A 7 HEURES

Didier Deschamps au milieu d'Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba Crédit: Getty Images

Défi périlleux pour Tchouaméni

Pour Aurélien Tchouaméni, le défi est autrement plus périlleux. Révélation de l'équipe de France depuis un an, il s'est installé dans le groupe jusqu'à postuler désormais pour une place dans le onze. Mais le Monégasque a choisi le grand saut avant la Coupe du monde : le Real Madrid. Si rien n'est encore officiel, tout porte à croire qu'il va rejoindre les champions d'Europe. Tchouaméni devra se faire une place dans un milieu où figurent des références mondiales (Modric, Kroos, Casemiro) et une relève déjà prometteuse (Camavinga, Valverde). Le pari est culotté à l'image d'un joueur qui ne semble avoir peur de rien.

L'avenir est beaucoup plus incertain pour cinq autres membres de la liste des 24. Jonathan Clauss est pris en tenaille entre deux exigences : trouver un club qui lui permet d'affirmer son nouveau statut d'international en jouant l'Europe mais qui lui garantit aussi du temps de jeu pour ne pas perdre sa place dans un groupe qu'il continue de découvrir. Clauss est sur un fil. Valence et l'Atlético s'intéressent à lui alors que Lens ne fermera pas la porte à un an de la fin de son contrat. Comme le Lensois, Saliba a découvert les Bleus en mars, son statut est fragile.

La fusée Clauss avait décollé en Coupe de France : son but exceptionnel avec Avranches en 2017

Koundé, Nkunku, Diaby : Un choix à faire

Arsenal veut le conserver et a décidé de lui faire désormais confiance. Mais avec Ben White et Gabriel, la concurrence sera rude. L'ancien Marseillais peut-il hypothéquer ses chances de Mondial en démarrant la saison des Gunners sur le banc ? Ce n'est pas forcément son souhait. La pré-saison et les discussions avec Mikel Arteta lui donneront la direction à adopter. Jules Koundé, lui, sera titulaire quoiqu'il se passe la saison prochaine. Mais où ? Chelsea a perdu Rüdiger et Christensen et compte bien conclure un dossier qui avait failli se dénouer l'été dernier. Koundé est aujourd'hui l'un des Bleus les plus désirés. Il doit faire le bon choix s'il veut conserver sa place de titulaire dans la défense de Deschamps.

Christopher Nkunku et Moussa Diaby ne sont, eux, que des doublures pour le moment en sélection. Mais leurs performances en Bundesliga peuvent leur permettre de rejoindre une grosse écurie cet été. Le premier est particulièrement apprécié en Premier League (Chelsea, Manchester United). Le second est ciblé par Newcastle. Mais les deux hommes ne doivent pas compromettre leur avenir international. Là-encore, l'équation est complexe.

Que des cadors, mais pas le PSG : ces clubs prêts à casser leur tirelire pour Nkunku

Griezmann et Areola : Le bon choix, vraiment ?

Reste le cas de ceux qui savent où ils joueront sans que cela soit, pour autant, rassurant pour leur avenir en sélection. A priori, l'Atlético Madrid devrait lever l'option d'Antoine Griezmann. Mais sa saison, la pire en club depuis qu'il a éclaté à la Real Sociedad, dessine une suite pleine d'incertitudes. Retrouvera-t-il son niveau et son influence dans un club qui l'a vu sombrer depuis son arrivée l'été dernier ?

Jusqu'à quand Didier Deschamps pourra-t-il continuer à faire confiance à un Griezmann qui n'a plus marqué en Liga depuis novembre ? La question se pose aussi pour Alphonse Areola. West Ham va l'acquérir pour de bon. Mais l'ancien Parisien n'a disputé qu'un match de Premier League cette saison… Et la concurrence menée par Alban Lafont pousse. Le choix d'Areola pourrait fragiliser sa place dans les 23 du Qatar. C'est exactement ce que veulent éviter tous ceux dont l'avenir n'est pas encore scellé.

Equipe de France Droits à l'image : Le Graët a rencontré l'entourage de Mbappé, tout n'est pas encore réglé HIER À 19:33