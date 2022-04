A la peine en club, ambitieux en sélection. Muet avec l'Atlético Madrid depuis le 6 janvier, Antoine Griezmann a évoqué sa situation en équipe nationale dans un entretien pour GQ , au cours duquel il a notamment fait part des ambitions tricolores lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, où la France affrontera le Danemark, la Tunisie et l'Australie ou le Pérou en phase de groupes.

Après, lors d’un Mondial, tout est plus difficile

"On a une bonne équipe, on reste sur neuf matchs sans perdre, c’est un bon signe. Après, lors d’un Mondial, tout est plus difficile", a reconnu l'attaquant français, co-meilleur buteur des Bleus avec Kylian Mbappé (4 buts) lors du sacre de 2018. Le numéro 7 de l'équipe de France s'est même pris au jeu des pronostics pour le magazine.

"Le Brésil, l’Argentine, l’Espagne et la France" sont les favoris selon Griezmann, qui a confirmé l'immense défi que serait une deuxième victoire consécutive au Mondial. Néanmoins, le protégé de Didier Deschamps ne veut pas se laisser griser par ses ambitions, avec la malédiction des champions du monde et la déception de l'Euro 2020 bien en tête.

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema (France), lors de l'échauffement de la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne - 10/10/2021 à Milan Crédit: Imago

Nous sommes conscients du niveau que l’on a, mais il reste beaucoup de chemin

"Les sélections peuvent beaucoup changer en quatre ans, a-t-il admis. Nous avons beaucoup changé, pas seulement du côté des joueurs mais aussi sur notre manière de jouer. Nous sommes conscients du niveau que l’on a, mais il reste beaucoup de chemin."

