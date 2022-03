La première liste d'une année de Coupe du monde recèle toujours d'enjeux capitaux. Et même si, cette année, le Mondial interviendra plus tard, la première sélection de 2022 en dit beaucoup sur les intentions de Didier Deschamps en vue du Qatar. Le sélectionneur est toujours ouvert aux changements par petite touche. En ce mois de mars, deux petits nouveaux vont donc découvrir Clairefontaine : Christopher Nkunku et Jonathan Clauss. Le premier, quatrième meilleur buteur en Europe cette saison, était attendu depuis l'automne dernier.

Le Lensois, lui, bénéficie à la fois de sa belle saison à Lens, de la baisse de forme de Léo Dubois - absent de la liste pour la première fois depuis un an et demi - et du manque de solution au poste de latéral/piston droit. Vierge de toute expérience européenne à 29 ans, Clauss n'est professionnel que depuis 2017. Son arrivée à Clairefontaine est un authentique exploit surtout sous les ordres d'un sélectionneur qui a fait de l'expérience du haut niveau l'une des valeurs cardinales de toutes ses listes.

