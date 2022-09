Le compte à rebours est lancé pour Paul Pogba opéré du genou droit en début de semaine. A deux mois du coup d'envoi du Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre), le chirurgien qui a opéré le champion du monde a estimé, mercredi, que le joueur ne pourrait pas reprendre l'entraînement avant huit semaines. Dans le meilleur des cas, le milieu de terrain de 29 ans retrouverait les terrains début novembre, soit à quelques jours du dernier rassemblement des Bleus, avant le départ pour le Qatar. Didier Deschamps prendra-t-il le risque de convoquer un joueur en manque de rythme à quelques jours de France-Australie (22 novembre)

Cette intervention chirurgicale, option écartée début août, s'est imposée après l'aggravation de la blessure du joueur, explique le professeur Roberto Rossi, médecin-chef à l'hôpital Mauriziano de Turin, dans un entretien à Tuttosport. "La lésion du ménisque (latéral) s'est aggravée quand le joueur a essayé de forcer en courant sur le terrain, il a subi un blocage articulaire au genou", détaille le médecin, confirmant l'échec de la "thérapie conservatrice" choisie début août.

"En accord avec les médecins de la Juventus, nous avons indiqué un temps nécessaire de huit semaines afin que Paul Pogba puisse réintégrer l'équipe et reprendre les entraînements collectifs. C'est le délai estimé, ensuite il faut évaluer les conditions et les réactions quand il commencera à forcer", explique encore le médecin.

Massimiliano Allegri a déclaré lundi qu'il ne comptait pas sur lui d'ici la suspension du Championnat d'Italie, à la mi-novembre, pour cause de Mondial, mais seulement à la reprise en janvier. Mardi, l'intéressé a assuré garder "la tête haute" malgré sa blessure et les "autres problèmes", en allusion à l'affaire judiciaire et familiale dans laquelle il est plongé depuis une dizaine de jours.

