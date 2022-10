La Coupe du monde n'a pas encore commencé que l'Euro 2024, lui, débute ce dimanche à midi. En tout cas, le tirage au sort de ses qualifications. Pour la France, la situation n'est pas des plus confortables. Affaiblis par une Ligue des Nations ratée, les Bleus, pourtant champions du monde au moins jusqu'au mois de décembre, figurent dans le chapeau 2 et ont de très grandes chances de croiser la route d'une grosse écurie européenne. Ce ne sera pas l'Allemagne, pays hôte directement qualifié. La Russie est, elle, exclue de ces qualifications par l'UEFA en raison de la guerre en Ukraine.

Pour le reste les jeux sont ouverts. Didier Deschamps a rendez-vous à la Festhalle de Francfort pour connaître l'identité des quatre ou cinq nations qu'il faudra affronter pour se qualifier. Pour le sélectionneur des Bleus, le détour par la ville natale de Goethe est d'autant plus déroutant qu'il ne sait toujours pas s'il sera encore aux commandes lors des qualifications du prochain Championnat d'Europe, dont les débuts sont programmés en mars 2023. Pour le reste, voici ce qu'il faut connaître avant ce tirage au sort.

Le pire tirage possible

Espagne-France-Ukraine-Turquie-Slovaquie

Hormis l'Allemagne, bien sûr, l'Angleterre est la seule nation majeure du Vieux Continent que la France ne pourra pas affronter lors des qualifications. Et pour cause, les Anglais, comme les Bleus, figurent dans le deuxième chapeau. Les Pays-Bas, les champions d'Europe italiens, l'Espagne, le Portugal ou la Belgique sont tous têtes de série. Les hommes de Luis Enrique représentent sans doute la plus grande menace pour la France dans ce chapeau 1. Le Danemark, qui a mis une leçon aux Français en juin et en septembre, figure aussi dans ce premier chapeau. La solide Ukraine, toujours difficile à jouer, la Turquie, qui n'a pas laissé que des bons souvenirs à la bande à Deschamps, et la Slovaquie seront autant d'épines dans le pied des Bleus. On pourrait aussi citer la Norvège d'Erling Haaland dans le chapeau 3.

Le meilleur tirage possible

Pologne-France-Arménie-Îles Féroé-Gibraltar

S'il fallait choisir l'adversaire le moins redoutable dans le chapeau 1, ce serait sans doute la Pologne de Robert Lewandowski. Même si elle reste toujours efficace en qualifications, elle manque de référence lors des grandes compétitions. Tout comme la Suisse. Mais retrouver les Helvètes réveillerait les funestes souvenirs d'un soir de juin 2021 à Bucarest… Pour le reste, la France est, en toute logique, largement supérieure à tous les candidats des chapeaux inférieurs mais l'Arménie, les Iles Féroé et Gibraltar seraient, peut-être, les adversaires les moins coriaces sur la route de l'Euro allemand.

1re chance au tirage, 2e chance au grattage ?

Toutes les équipes s'affrontent en matches aller-retour, de mars 2023 à novembre 2023. Les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour l'Euro et rejoignent l'Allemagne. En cas de faux pas, il existe une seconde chance : trois tickets seront distribués lors de barrages à deux tours en mars 2024, auxquels douze nations participeront sur la base de leur classement en Ligue des nations. Et le positionnement des Bleus en Ligue A leur assure pratiquement d'y figurer.

Tous les chapeaux

Chapeau 1:

Pays-Bas

Croatie

Espagne

Italie

Danemark

Portugal

Belgique

Hongrie

Suisse

Pologne

Chapeau 2

France

Autriche

République tchèque

Angleterre

Pays de Galles

Israël

Bosnie-Herzégovine

Serbie

Écosse

Finlande

Chapeau 3

Ukraine

Islande

Norvège

Slovénie

République d'Irlande

Albanie

Monténégro

Roumanie

Suède

Arménie

Chapeau 4

Géorgie

Grèce

Turquie

Kazakhstan

Luxembourg

Azerbaïdjan

Kosovo

Bulgarie

Îles Féroé

Macédoine du Nord

Chapeau 5

Slovaquie

Irlande du Nord

Chypre

Belarus

Lituanie

Gibraltar

Estonie

Lettonie

Moldavie

Malte

Chapeau 6

Andorre

Saint-Marin

Liechtenstein

