C'était la rentrée des petits nouveaux. Lundi, au premier jour du rassemblement de l'équipe de France, les trois joueurs de champ appelés par Didier Deschamps pour la première fois ( le gardien Alban Lafont découvre lui aussi le groupe) se sont prêtés au jeu de la conférence de presse. Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani partagent un autre point commun : ils ont tous appris leur sélection avec beaucoup de surprise et d'étonnement. S'ils sont là, c'est d'abord parce que DD doit faire face à une hécatombe . Mais ils ont tout de même quelques arguments à faire valoir.

Benoît Badiashile : Vécu, pied gauche et adaptation

Comment il a accueilli sa sélection

"J'ai été assez surpris d'être sélectionné. Je ne m'y attendais pas forcément. Quand on est sélectionné dans la dernière liste avant le Mondial, on peut nourrir des ambitions et espérer y participer."

Pourquoi il a une carte à jouer

La plus grande chance de Benoît Badiashile est d'être gaucher. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Monégasque a doublé un certain nombre de prétendants (Wesley Fofana, notamment), Didier Deschamps mettant un point d'honneur à conserver un joueur à l'aise sur les relances du pied gauche dans la charnière à trois. L'adaptation au système est une autre des forces du joueur lancé en professionnel par Thierry Henry.

"J'ai l'habitude de jouer dans les deux schémas, a expliqué le défenseur en conférence de presse. L'année dernière, on a joué à quatre. Cette saison, on joue à trois. Je n'ai pas forcément de préférence." Ce qui est aussi un plus, compte-tenu des limites affichées par ce dispositif lors des derniers matches des Bleus.

Bon dans l'anticipation, plutôt sobre et efficace au pied, il est aussi capable d'être décisif sur les coups de pied arrêtés. Il a déjà marqué à deux reprises cette saison, face à Lens et Lyon.

Ce qu'en pense Didier Deschamps

"Benoît a fait partie de la sélection Espoirs et a réalisé un très bon début de saison avec Monaco. Le fait qu'il soit un spécialiste du poste [axial gauche] compte aussi. C'est un jeune joueur en progression et depuis que je suis en poste, le lien direct avec la sélection Espoirs est important."

Youssouf Fofana : Fiabilité, large palette et complémentarité avec Tchouaméni

Comment il a accueilli sa sélection

"Est-ce que je l'avais sentie venir ? Pas du tout. Après, au vu de ce que disaient vos collègues [journalistes, NDLR], ça me pendait au nez (sourire)… J'ai dû faire attention et me préparer quand même. […] Le Qatar, pour l'instant, c'est très très loin dans ma tête."

Pourquoi il a une carte à jouer

Parce qu'à l'heure où le milieu de terrain de l'équipe de France n'a jamais semblé aussi fragile, avec les blessures de Paul Pogba et N'Golo Kanté, lui est d'une fiabilité absolue. Sa dernière blessure sérieuse remonte à sa dernière saison à Strasbourg, où il s'est révélé avant de signer à Monaco. Le joueur passé par l'INF Clairefontaine sort de deux saisons très consistantes sur le Rocher, où il a déjà disputé quelques matches européens. Dans le jeu, sa progression est linéaire.

A 23 ans, il fait lui aussi partie de ces hommes capables de tout faire dans l'entrejeu. Il suffit d'ailleurs d'entendre sa description d'un premier match idéal en Bleus pour le comprendre : "Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de passes vers l'avant, et être décisif sans forcément parler de but ou de passe décisive", a-t-il raconté ce lundi.

Autre énorme atout : sa complémentarité avec Aurélien Tchouaméni. Le duo a été le moteur de l'impressionnante deuxième partie de saison 2021-2022 de l'AS Monaco. Et puisque le Madrilène est amené à vite devenir le patron du milieu des Bleus… "Sur le terrain, le coach fera ses choix, a tempéré le Monégasque. Ce n'est pas le duo Tchouaméni - Fofana qui jouera d'office malgré les absents."

Ce qu'en pense Didier Deschamps

"C'est un joueur que l'on suit dans un domaine - le milieu de terrain - où il y a beaucoup de concurrence. On a vu ce qu'il a fait la saison dernière et en début de saison avec Monaco. C'est un milieu de terrain complet."

Randal Kolo Muani : Spontanéité, profondeur et alternative

Comment il a accueilli sa sélection

"Une belle surprise. Je suis très heureux mais franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Ça fait plaisir."

Pourquoi il a une carte à jouer

Parce que la pointe de l'attaque de l'équipe de France a deux numéros un… mais pas réellement de numéro deux. Derrière Karim Benzema ou Olivier Giroud - puisque le Milanais a sa place dans le groupe uniquement lorsque le Madrilène n'y est pas - Wissam Ben Yedder n'a pas saisi ses (nombreuses) chances. Anthony Martial non plus. Randal Kolo Muani, lui, n'a rien à perdre et tout à gagner.

Encore jeune (23 ans), l'attaquant de l'Eintracht Francfort affiche une forme d'insouciance qui pourrait le servir. A Nantes - où il s'est révélé - ou en Allemagne, le buteur ne s'est jamais réellement posé de question. "Si je suis ici devant vous, c'est que je peux postuler pour la Coupe du monde", a-t-il souligné face aux journalistes. Et son profil est très différent des innombrables attaquants de rupture passés sous le maillot bleu.

Lui peut apporter beaucoup de vitesse et ce ne sont pas les défenseurs de l'OM, qui l'ont récemment affronté en C1, qui diront le contraire. Grand sprinteur, bon dribbleur, il est aussi à l'aise devant le but même s'il a rencontré quelques difficultés ces dernières semaines. "Chaque attaquant a des périodes, a-t-il rappelé. Moi aussi, je suis un peu dans une période creuse. Mais c'est une question de confiance du moment, de ressenti…".

Ce qu'en pense Didier Deschamps

"Il confirme ce qu'il faisait déjà très bien avec Nantes, dans un profil d'attaquant où il apporte de la présence et de la prise de profondeur. Avec de la qualité et de l'efficacité."

