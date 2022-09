Rien ne va changer d'ici la Coupe du monde qui arrive très vite". A quasiment deux mois jour pour jour avant le début du Mondial qatari, Noël Le Graët a mis les choses aux clair concernant Je dois a priori rencontrer les joueurs lundi pour échanger avec eux. Après le Mondial, on verra ce qu'il convient de faire. Il y aura de nouveaux joueurs et quelques nouveaux sponsors. Ce sera l'occasion de faire le point", a ajouté le président de la FFF. ". A quasiment deux mois jour pour jour avant le début du Mondial qatari, Noël Le Graët a mis les choses aux clair concernant l'exploitation des droits à l'image des Bleus , que Kylian Mbappé souhaitait voir réformer rapidement , dans un entretien accordé lundi à L'Equipe . "a ajouté le président de la FFF.

Lors du rassemblement de mars, l'attaquant parisien a créé la sensation en ne participant pas à une opération de sponsoring au centre d'entraînement de Clairefontaine pour montrer son désaccord avec la convention actuelle. En juin dernier, Noël Le Graët a rencontré une délégation de joueurs de l'équipe de France (Mbappé, Lloris, Varane, Kanté et Griezmann) mais les deux parties n'ont pas réussi à trouver d'accord sur la totalité des points.

Le 28 mars dernier, Delphine Verheyden, l'avocate de Kylian Mbappé, était montée au front sur ce dossier. "Il n'est plus possible pour la FFF de fonctionner de cette façon et avec cette convention initiale sans en parler aux joueurs à chaque début de saison... Kylian Mbappé veut intervenir sur ce qu'il génère, a-t-elle déclaré à L'Equipe. Ce que nous voulons ? Revoir sans tarder, et avant l'ultime shooting de septembre qui couvrira la Coupe du monde, la convention." Pour l'instant, ça ne semble pas en prendre le chemin.

