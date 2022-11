Sandie Toletti, Clara Matéo et Sakina Karchaoui effectuent leur retour avec les Bleues selon la liste dévoilée jeudi par la sélectionneuse Corinne Diacre, alors que les attaquantes Maëlle Garbino et Mathilde Bourdieu intègrent le groupe France pour la première fois.

Blessées lors du dernier rassemblement au mois d'octobre, les milieux Toletti (35 sélections) et Matéo (18 sél.) font leur retour dans le groupe qui préparera le match amical contre la Norvège le vendredi 11 novembre (21h10) tout comme Karchaoui (53 sél.). L'attaquante Marie-Antoinette Katoto, atout majeur des Bleues, et la défenseure Griedge Mbock sont en revanche toujours écartées des terrains, et donc absentes du groupe. Kheira Hamraoui, qui n'a plus été retenue par Corinne Diacre depuis février, est également absente, malgré son retour à la compétition la semaine dernière.

Deux novices font leur apparition en attaque : la joueuse du Paris FC Mathilde Bourdieu et celle des Girondins de Bordeaux Maëlle Garbino, ce qui correspond à la volonté de Corinne Diacre d'intégrer de nouveaux éléments en vue d'étoffer le groupe qui disputera le Mondial 2023 dans moins d'un an (20 juillet-20 août 2023).

La rencontre amicale contre la Norvège à la Nucia, près d'Alicante (Espagne), doit d'ailleurs permettre aux Bleues de continuer à préparer la Coupe du monde, mais surtout de se relever des deux défaites du mois dernier. Les joueuses de Corinne Diacre ont perdu en Allemagne (2-1) avant de subir une correction en Suède (3-0), deux équipes candidates à la victoire finale dans la compétition qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Appelée pour la première en équipe de France le mois dernier, l'attaquante Lindsey Thomas a de nouveau été convoquée, signe de la confiance de la sélectionneuse pour la joueuse de l'AC Milan.

Liste des 23 Françaises

Gardiennes : Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Bordeaux), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA).

Défenseures : Hawa Cissoko (West Ham/ANG), Elisa De Almeida (Paris SG), Sakina Karchaoui (Paris SG), Eve Perisset (Chelsea/ANG), Wendie Renard (Lyon), Julie Thibaud (Bordeaux), Marion Torrent (Montpellier).

Milieux : Viviane Asseyi (West Ham), Kenza Dali (Aston Villa/ANG), Grace Geyoro (Paris SG), Clara Matéo (Paris FC), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP).

Attaquantes : Mathilde Bourdieu (Paris FC), Kessya Bussy (Reims), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Maëlle Garbino (Bordeaux), Melvine Malard (Lyon), Lindsey Thomas (AC Milan/ITA).

